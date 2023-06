Novak Djoković blisko samego szczytu. Przed nim tylko jedna legenda

Zwycięstwo Novaka Djokovicia w tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa jest wyjątkowe pod kilkoma względami. Po pierwsze Serb po drodze wyeliminował najlepszych tenisistów świata i to już pewne, że awansuje na pierwsze miejsce rankingu ATP. Kolejną sprawą jest fakt, że w finale zmierzył się z Casprem Ruudem, którego pokonał po raz piąty w karierze. Jednak tym, co najważniejsze jest fakt, że był to jego 23 triumf w turniejach Wielkiego Szlema w karierze. Na jego koncie jeszcze jeden sukces.

Novak Djoković wygrał Rolanda Garrosa 2023

Casper Ruud dał do zrozumienia Novakovi Djokoviciowi, że nie będzie chciał mu ułatwiać sprawy w drodze po zwycięstwo. Początek meczu był bardzo trudny dla Serba i Norweg szybko zdobył trzygemowe prowadzenie. Ostatecznie i tak 36-latek znalazł swój rytm i mimo początkowej przewagi rywala, zdołał odrobić straty, a w konsekwencji zwyciężyć seta po tie-breaku.

Drugi set był już znacznie korzystniejszy dla serbskiego zawodnika. Novak Djoković nie pozwolił Casprowi Ruudowi na powtórkę z pierwszej odsłony meczu i błyskawicznie zdołał go przełamać, a także wygrać dwa swoje serwisy. Skutecznie utrzymywał trzygemowe prowadzenie i wyszedł na prowadzenie 2:0. W trzecim secie Casper Ruud walczył do samego końca i obaj tenisiści szli „łeb w łeb”. Dopiero przy stanie 5:5 Novak Djoković podkreślił swoją przewagę i wygrał set, mecz i w konsekwencji całego Rolanda Garrosa.

Historyczne osiągnięcie Novaka Djokovicia

Zwycięstwo w tegorocznym French Open oznacza, że Novak Djoković został pierwszym tenisistą, który trzykrotnie wygrał każdy z czterech turniejów Wielkiego Szlema. Na tym nie koniec jego sukcesów, ponieważ biorąc pod uwagę wszystkich tenisistów w historii dyscypliny, 36-latek jest samodzielnym liderem rankingu zdobywców mistrzostw wielkoszlemowych. Tyle samo tytułów ma w kobiecej kategorii Serena Williams, która jakiś czas temu zakończyła zawodową karierę.

Oznacza to, że przed Serbem tylko jedna tenisistka, by zostać najbardziej utytułowanym tenisistą, biorąc pod uwagę kategorię męską i kobiecą. 24 mistrzostwa Wielkiego Szlema zdobywała legendarna Margaret Court. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że Serb jeszcze w tym sezonie przebije jej osiągnięcie lub wyrówna.

