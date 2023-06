Zaskakująca wiadomość od Igi Świątek. Polka wycofała się z turnieju!

Kiepskie wieści dla fanów miała w piątkowe przedpołudnie Iga Świątek. Liderka rankingu WTA zdecydowała się wycofać na etapie półfinału z turnieju w niemieckim Bad Homburgu. Polka poinformowała o tym nagle, zupełnie niespodziewanie. Wiele bowiem wskazywało, że Świątek kroczy po swoje kolejne turniejowe zwycięstwo, tuż przed startem Wimbledonu.

Dlaczego Iga Świątek wycofała się z turnieju w Bad Homburgu?

Jak się jednak okazało, w nocy z czwartku na piątek polska tenisistka miała spore problemy zdrowotne. Na tyle utrudniły one funkcjonowanie, że Świątek musiała wycofać się z półfinału przeciwko Lucii Bronzetti.

„Przykro mi, ale niestety nie dam rady zagrać dziś mojego meczu. Z powodu gorączki i możliwego zatrucia pokarmowego mam za sobą nieprzespaną noc. Nie jestem w stanie dziś rywalizować i muszę zadbać o siebie. Wasz doping w Bad Homburg był niesamowity i dziękuję za to” – napisała Świątek w mediach społecznościowych.

Warto dodać, że w Niemczech Polka osiągnęła życiowy sukces pod względem występów na kortach trawiastych. Świątek dotarła do półfinału turnieju, co dobrze wróży na kolejne, ważne wyzwania sezonu. Dla Polki był to też pierwszy występ od pamiętnego finału Rolanda Garrosa, w którym zgarnęła swój czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Wielkoszlemowy Wimbledon rusza już za chwilę

Warto przypomnieć, że w poniedziałek 3 lipca rozpoczyna się wielkoszlemowy Wimbledon. Polka jest w nim rozstawiona z numerem 1. Pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku najlepszej tenisistki świata to faktycznie tylko zatrucie pokarmowe.

Poza Świątek biało-czerwone barwy w grach pojedynczych reprezentować będą jeszcze: Magda Linette i Magdalena Fręch wśród singlistek oraz Hubert Hurkacz w gronie singlistów.

