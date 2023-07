Iga Świątek dogoniła kolejną legendę! Znakomite osiągnięcie Polki

Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału tegorocznego Wimbledonu, co było jej najlepszym wynikiem w dotychczasowych występach na brytyjskich kortach Wielkiego Szlema. Porażka z Eliną Switoliną wskazywała na to, że już wkrótce może stracić pozycję liderki światowego rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. Białorusinka potrzebowała dotarcia do finału, by tak się stało, jednak w półfinale pokonała ją Ons Jabeur. Ostatecznie do tego nie doszło, dzięki czemu 22-latka z Raszyna wciąż cieszy się pozycją liderki i kolejnym sukcesem.

Iga Świątek dogoniła kolejną legendę

W finale tegorocznego Wimbledonu zmierzą się Marketa Vondrousova i Ons Jabeur. Obie tenisistki przeszły przez bardzo trudne pojedynki, by znaleźć się w ostatecznym starciu, dlatego obie mogą już nazywać się zwyciężczyniami. W półfinale Czeszka pokonała oprawczynię Igi Świątek, Elinę Switolinę, a Tunezyjka nie pozwoliła Arynie Sabalence na prześcignięcie raszynianki w światowym rankingu WTA, dlatego polscy kibice z ciekawością będą przyglądali się ich starciu, które odbędzie się już w sobotę, 15 lipca.

Iga Świątek wkrótce ponownie wróci na kort, tym razem w Warszawie, gdzie już 24 lipca rozpocznie się turniej BNP Paribas Warsaw Open rangi WTA 250. Tam będzie miała okazję podwyższenia swojego dorobku we wspomnianym zestawieniu. Warto zauważyć, że Polka może być pewna przewodnictwa w nim przez najbliższe cztery tygodnie, co oznacza, że w rankingu wszechczasów zrówna się z Caroline Woźniacki, która jakiś czas temu zapowiedziała powrót na korty tenisowe. Obie panie będą miały na koncie 71 tygodni panowania na szczycie rankigu WTA.

Klasyfikacja liderek rankingu WTA według długości prowadzenia

Miejsce: Imię, nazwisko i narodowość: Liczba tygodni na szczycie rankingu WTA: Data wyjścia na prowadzenie: 1. Steffi Graf, Niemcy 377 17 sierpnia 1987 2. Martina Navratilova, USA 332 10 lipca 1978 3. Serena Williams, USA 319 8 lipca 2002 4. Chris Evert, USA 260 3 listopada 1975 5. Martina Hingis, Szwajcaria 209 31 marca 1997 6. Monica Seles, USA 178 11 marca 1991 7. Ashleigh Barty, Australia 121 24 czerwca 2019 8. Justine Hennin, Belgia 117 20 października 2003 9. Lindsay Davenport, USA

98

12 października 1998

10. Caroline Woźniacki 71 11 października 2010 11. Iga Świątek 67 4 kwietnia 2022

