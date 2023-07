Niepokojący wpis Magdy Linette na Instagramie. Wiele znaków zapytania

Choć w ostatnim czasie Magda Linette nie osiągnęła żadnego wielkiego sukcesu, to sezon 2023 i tak może zaliczyć do całkiem udanych. Zwłaszcza na jego początku zaimponowała, dochodząc aż do półfinału Australian Open. Ostatnio w Wimbledonie dotarła do trzeciej rundy i wydawało się, że niebawem znów zobaczymy ją w akcji. Nic bardziej mylnego…

Magda Linette zrezygnowała z udziału w BNP Paribas Warsaw Open

Najpierw okazało się, że poznanianka zrezygnowała z udziału w WTA w Waszyngtonie, a następnie dowiedzieliśmy się, iż nie wystąpi również podczas turnieju w Warszawie. Rozgrywki te startują już 24 lipca, ale Linette postanowiła nie brać w nich udziału. W efekcie w stolicy naszego kraju z trzech Polek obecnych w pierwszej setce rankingu WTA zagra tylko jedna – Iga Świątek.

31-latka natomiast odniosła się do kwestii rezygnacji z warszawskich zawodów w dość enigmatyczny sposób. Na swoim Instagramie zorganizowała bowiem krótką sesję Q&A (questions and answers – z ang. „pytania i odpowiedzi”), podczas której jeden z internautów zapytał ją, dlaczego nie zobaczymy jej w nadchodzącym turnieju rangi 250.

Dlaczego Magda Linette nie zagra w BNP Paribas Warsaw Open?

Odpowiedź Polki była enigmatyczna, krótka i sprawiła, że kibice zaczęli się o nią martwić. „Z tego samego powodu, przez który zrezygnowała z turnieju w Waszyngtonie. Muszę zadbać o swoje zdrowie, dlatego nieprędko zobaczycie mnie na korcie” – odpisała poznanianka. Co to oznacza w praktyce? Tego w zasadzie nie wiadomo.

W efekcie pod znakiem zapytania stanął nawet udział Linette w kolejnym wielkoszlemowym turnieju, czyli US Open. W 2023 roku rozpocznie się on 28 sierpnia i potrwa do 10 września. Do tego czasu jest jeszcze miesiąc, aczkolwiek nie otrzymaliśmy żadnych informacji dotyczących zdrowia 31-latki. Nie wiadomo, jak poważne są jej dolegliwości, z czym są związane i ile może potrwać jej przerwa od gry.

