Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w BNP Paribas Warsaw Open! Zapowiada się świetny mecz

Turniej BNP Paribas Warsaw Open rozpoczyna się już jutro, tj. w poniedziałek, 24 lipca i potrwa przez kolejnych siedem dni. W zawodach udział wezmą 32 tenisistki i 16 par deblowych, a cała impreza odbędzie się na kortach Legia Golf & Tennis Club przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. W niedzielę, 23 lipca odbyło się losowanie przeciwniczek, które zmierzą się ze sobą w pierwszej rundzie turnieju głównego, choć część z nich musi zaczekać na zakończenie eliminacji, po których sytuacja stanie się już całkiem jasna. Iga Świątek już wie, z kim zagra.

Iga Świątek poznała pierwszą przeciwniczkę w BNP Paribas Warsaw Open

Iga Świątek jest bezapelacyjną faworytką do zwycięstwa w BNP Paribas Warsaw Open. Jest to turniej rangi WTA 250, w którym ona jedyna reprezentuje pierwszą dziesiątkę światowego zestawienia WTA. Za jej najgroźniejszą rywalkę uchodzi Karolina Muchova, która mierzyła się z Polką w finale Rolanda Garrosa, a na warszawski turniej otrzymała dziką kartę od WTA. W drodze losowania wyszło, że Czeszka zagra o udział w drugiej rundzie z Białorusinką Aleksandrą Sasnovich.

Z kolei Iga Świątek, która jest rozstawiona z numerem jeden powalczy z reprezentantką Uzbekistanu Niginą Abduraimovą. To 29-letnia tenisistka, która zdecydowanie częściej występuje w turniejach niższej rangi ITF. Nie ma wątpliwości, że najlepsza tenisistka świata jest tutaj kandydatką do awansu. Ich mecz odbędzie się we wtorek 25 lipca o godz. 17:30 na korcie centralnym obiektu Legii Warszawa.

Maja Chwalińska też poznała rywalkę. Weronika Ewald musi poczekać

Maja Chwalińska i Weronika Ewald otrzymały dzikie karty od organizatorów turnieju rangi WTA 250 w Warszawie. Zarówno 21-latka, jak i 17-latka będą pod dużą presją i uwagą, gdyż zagrają przed własną publicznością i liczą na wywarcie jak najlepszego wrażenia. Rywalką pierwszej z wymienionych będzie Niemka Laura Siegemund, która zajmuje 152. pozycję w rankingu WTA, a jej specjalizacją jest gra deblowa.

Z kolei Weronika Ewald wylosowała pojedynek z kwalifikantką, ale jeszcze nie wie, z którą, gdyż eliminacje do turnieju głównego nie dobiegły końca.

