Hubert Hurkacz – Miomir Kecmanović w ATP Toronto. O której i gdzie oglądać transmisję TV i online?

Hubert Hurkacz bardzo dobrze rozpoczął tegoroczną edycję Canadian Open, którą mężczyźni rozgrywają w Toronto, a kobiety w Montrealu. W pierwszej rundzie wrocławianin wyeliminował Aleksandra Bublika. W pierwszym secie poszło mu w miarę prosto, bo zwyciężył 6:3, lecz już w drugiej partii Kazach postawił się zdecydowanie bardziej. Triumfatora musiał wyłonić tie-break, w którym Polak już nie dał rywalowi żadnych szans i wygrał 7:2, a całe spotkanie, które trwało 77 minut 2:0.

Hubert Hurkacz nie wygrał nigdy z Miomirem Kecmanoviciem

W drugiej rundzie przeciwnikiem Hurkacza będzie niżej notowany Serb Miomir Kecmanovic (ATP 44.), który w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu pokonał Chilijczyka Cristiana Garina 2:1 (7:6, 4:6, 6:4). To będzie ich łącznie trzecie starcie w historii.

W dwóch poprzednich o dziwo triumfował Serbski zawodnik, lecz te starcia były bardzo dawno temu. Ostatni raz zawodnicy mierzyli się w 2020 roku – podczas UTR Pro Match Series. To towarzyskie starcie wrocławianin przegrał 3:4, 0:4., Z kolei drugie spotkanie było rok wcześniej w kwalifikacjach do turnieju ATP w Rzymie (Kecmanović wygrał 6:3, 1:6, 6:4)

ATP Toronto: Hubert Hurkacz – Miomir Kecmanović. O której i gdzie oglądać transmisję?

Mecz Hubert Hurkacz – Miomir Kecmanovic w drugiej rundzie ATP 1000 w Toronto odbędzie się w środę 9 sierpnia. To spotkanie zostało zaplanowane jako drugie od godz. 17:00, co oznacza, że tenisiści wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 18:30. Ten pojedynek będzie można oglądać na żywo w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz online w internecie w serwisach streamingowych, np. Polsat Box Go.

To nie jedyne emocje z udziałem Huberta Hurkacza, jakie będą czekać na kibiców. Tego dnia najlepszy polski tenisista zagra jeszcze w deblu w parze z Mate Paviciem. Ich przeciwnikami będą Wesely Koolhof i Neal Skupski. Gracze wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 22:00.

Jeśli Polakowi uda się przebrnąć przez tę fazę turnieju, to najprawdopodobniej w 1/8 finału zmierzy się z liderem rankingu Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Zwycięzca WImbledonu zmierzy się w drugiej rundzie z Benem Sheltonem, który w pierwszym meczu wyeliminował jego rodaka Bernabe Zapate Mirallesa.

