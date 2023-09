Polacy poznali kolejnych rywali w Pucharze Davisa. Stawka będzie wysoka

W dniach 15-16 września polscy tenisiści wygrali 4:0 z Barbadosem w Pucharze Davisa na twardym korcie w Centrum Szkoleniowym Polskiego Związku Tenisowego przy Akademii Tenisowej – Tenis Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego. Stawką tych zmagań był awans do przyszłorocznej fazy play-off o miejsce w Grupie Światowej I.

Puchar Davisa: Polacy poznali kolejnych rywali

Teraz Biało-Czerwoni poznali kolejnego rywala, z którym zawalczą o awans do Grupy Światowej I. Reprezentacja Polski w Pucharze Davisa spotka się na wyjeździe z drużyną Uzbekistanu. Losowanie 12 par fazy play-off przeprowadzono w środę w londyńskiej siedzibie Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

W najnowszym rankingu drużynowym ITF nasi tenisiści zajmują 51. miejsce, a Uzbekistan jest 36. Rywale byli w losowaniu rozstawieni z numerem ósmym. Będzie to pierwsze spotkanie tych zespołów, dlatego gospodarza, którym ostatecznie zostali nasi rywale, wyłoniło dodatkowe losowanie.

Kiedy Polska zagra z Uzbekistanem o awans do Grupy Światowej I?

Mecz Polska – Uzbekistan rozegrany zostanie w pierwszy weekend lutego w 2024 roku. Stawką tych dwudniowych zmagań będzie awans do Grupy Światowej I. Przypomnijmy, w zeszłym roku Biało-Czerwoni przegrali na wyjeździe mecz tej samej rangi z Portugalią 0:4, a w tym ulegli Japonii. Będzie to więc ich trzecia z rzędu próba wejścia do bezpośredniego zaplecza elity walczącej o Puchar Davisa.

Polski Związek Tenisowy przypomina, że tak niska pozycja Polski w rankingu i strukturze rozgrywek wynika z kary nałożonej przez ITF za zbyt szybki kort przygotowany w gdańskiej Ergo Arenie w 2016 roku na mecz Grupy Światowej z Argentyną, która wtedy wygrała to spotkanie. Polsce odebrano wówczas 2000 punktów co sprawiło, że spadła na koniec klasyfikacji, a także nałożono wysoką grzywnę. Do dzisiaj nie udało się odrobić tej straty.

