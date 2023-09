Kapitalny mecz w wykonaniu Magdy Linette. Polka odwróciła losy meczu z Wiktorią Azarenką

Ostatni raz Magda Linette i Wiktoria Azarenka mierzyły się w Montrealu. Wówczas górą była Białorusinka, która nie pozostawiła Polce żadnych złudzeń, gładko wygrywając 6:3, 6:0. Z kolei jeszcze wcześniej w Miami to poznanianka była lepsza, więc ich tegoroczny ranking zmagań wynosił 1:1.

China Open: Trudny początek Magdy Linette

W mecz pierwszej rundy China Open Magda Linette weszła bardzo dobrze, bo obroniła swoje podanie bez straty punktu. W kolejnym Magda Linette dosyć szybko wyszła na prowadzenie 30:0 i kiedy wydawało się, że może pokusić się o przełamanie, Białorusinka zdobyła cztery punkty z rzędu i doprowadziła do remisu.

Niestety w piątym gemie Polka została przełamana do zera, ale na szczęście w następnej partii odpowiedziała dokładnie tym samym i doprowadziła do remisu. Kiedy wydawało się, że ten set zmierza do tie-breaka Linette po raz kolejny przegrała break pointa, tym razem przy wyniku 5:5. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 5:7.

Magda Linette odwróciła losy meczu

Półfinalistka Australian Open nie zamierzała się poddawać i już przy wyniku 2:1 przełamała rywalkę. Do tego potrzebowała tylko dwóch break pointów. Ten wyczyn powtórzyła przy wyniku dwa gemy później. O dziwo poznanianka wygrała drugiego seta gładko, tracąc tylko jednego gema.

Trzecia partia nie mogła zacząć się lepiej dla Polki, która po raz kolejny wykorzystała break pointa. Po chwili było już 3:0 dla poznanianki, po kolejnym przełamaniu. Kiedy wydawało się, że podłamana Azarenka powoli godzi się z porażką, niespodziewanie wygrała serwis Polki i doprowadziła do wyniku 3:1. Na szczęście ten przegrany gem był tylko wypadkiem przy pracy Linette, która w kolejnej odsłonie tego seta po raz kolejny przełamała Azarenkę i koniec końców zatriumfowała w tym secie 6:2, a w całym spotkaniu 2:1 (5:7, 6:1, 6:2).

Czytaj też:

Iga Świątek wraca na kort. Znamy datę jej pierwszego meczu na China OpenCzytaj też:

Iga Świątek poznała rywalki w Pekinie. Możliwe starcie polsko-polskie