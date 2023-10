Na tym polega przewaga Coco Gauff nad Aryną Sabalenką. Ekspertka tłumaczy

W 2023 roku dyskusja w świecie tenisa została zdominowana przez – w dużej mierze korespondencyjną – walkę Aryny Sabalenki z Igą Świątek. Pochodząca z Mińska zawodniczka w końcu obaliła Polkę i wdrapała się na szczyt rankingu WTA. Tym większym zaskoczeniem była więc jej porażka z Coco Gauff w finale US Open. Choć Białorusinka jest doskonałą tenisistką, Amerykanka już teraz ma coś, czego brakuje liderce klasyfikacji generalnej.

Co ma Coco Gauff, a nie Aryna Sabalenka?

Joanna Sakowicz-Kostecka wzięła pod lupę obie zawodniczki w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”, a dyskusja na temat dwóch rywalek Igi Świątek wzięła się właśnie z pytania o mentalność zwycięzcy, którą rzekomo posiada Polka, a której rzekomo brakuje Arynie Sabalence. Taką tezę jakiś czas wysnuł Maciej Synówka, a Joanna Sakowicz-Kostecka się z tym zgadza.

– Dużo w tym racji. Białorusince brakuje pokory – stwierdziła była tenisistka. Co to oznacza? Według znanej ekspertki nie chodzi tylko o świadomość własnych słabości czy zdolność, aby przyznać się do błędu, lecz także akceptację, iż nie zawsze da się wygrać pięknie. Jej zdaniem 26-latka póki co ma nastawienie takie, że w każdej akcji chce popisywać się asami serwisowymi.

Taka postawa stoi mocno w opozycji do tej prezentowanej przez Coco Gauff. – Uważam, że Brad Gilbert ją tego nauczył – powiedziała Sakowicz-Kostecka, nawiązując do wcześniejszych słów o pokorze w tenisie. Dodała, iż nie rozumie zarzutów wobec Amerykanki o bycie arogancką niczym Serena Williams. – Gauff cieszy się szacunkiem wśród zawodniczek. Nie widziałem u niej wody sodowej. WTA upatruje w niej kogoś, kto sprawdzi się jako promotorka kobiecego tenisa. To jest dobry wybór i lepiej sprawdzi się jako jedynka niż Aryna Sabalenka – podsumowała.

Czytaj też:

Rywalka Igi Świątek dała upust frustracji. Uderzyła w WTACzytaj też:

Przedwczesny triumf Magdy Linette! Amerykanka nie dała rady