Iga Świątek może nie pojechać na igrzyska. Wszystko przez dobrą grę polskiej kadry

Iga Świątek w świetnym stylu pokazała, że czuje się gotowa do walki o dobre zakończenie sezonu. Po zmaganiach w Tokio, które zakończyły się dla niej eliminacją w trzeciej rundzie, Polka niejako odrodziła się w Chinach. Nie miała sobie równych w zmaganiach w Pekinie, pokonując w wielkim finale Ludmiłę Samsonową. Zwycięstwo miało dla niej wiele znaczeń.

Iga Świątek może nie pojechać na igrzyska

Polka po pierwsze zdobyła wiele punktów do rankingu WTA, co daje jej możliwość walki o odzyskanie fotela liderki zestawienia, na którym od czasu końca US Open zasiada Aryna Sabalenka. Dodatkowo pokazała, że wciąż czuje się silna psychicznie i mentalnie, potrafiąc przezwyciężać kryzysy.

Przez udział w WTA Finals najlepszej tenisistki kraju zabraknie podczas zmagań finałowych Billie Jean King Cup w Sevilli (7-12 listopada). Do Hiszpanii udadzą się Magda Linette, Weronika Falkowska, Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa. Okazuje się, że dobry występ Polek może zabrać Świątek występ na igrzyskach. Przepisy mówią, że wiceliderka rankingu musi wystąpić w przynajmniej dwóch wydarzeniach zaliczanych do rozgrywek BJK Cup, a jedno z nich musi mieć miejsce w 2023 lub 2024 roku.

Świątek do tej pory tylko raz wystąpiła podczas cyklu i miało to miejsce w 2022 roku podczas meczu z Rumunią. Jeśli Polki w Sevilli okażą się jedną z dwóch najlepszych ekip, to zakwalifikują się do kolejnego turnieju finałowego w przyszłym roku bez potrzeby startu w kwalifikacjach. To z kolei oznaczałoby brak możliwości na zdobycie kwalifikacji przez Świątek, gdyż po prostu nie miałaby okazji wystąpić na drugim wymaganym turnieju z cyklu BJK Cup.

Furtka dla Igi Świątek

Teoretycznie Iga Świątek może dostać się na igrzyska w Paryżu bez wspomnianego drugiego występu. Kwalifikacje są także przyznawane dla złotych medalistek IO i mistrzyń Wielkiego Szlema. Przepis nie obowiązuje w sytuacji, gdy kwalifikację w inny sposób wywalczą dwie inne reprezentantki kraju.

Czytaj też:

Iga Świątek po triumfie na China Open. To było dla niej bardzo ważneCzytaj też:

Aryna Sabalenka zaskoczyła każdego. Wszyscy zdziwili się tym, co zrobiła