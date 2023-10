Alexander Zverev za burtą turnieju w Tokio! To on był głównym rywalem Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz nie ma chwili wytchnienia. W niedzielę, 15 października Polak osiągnął wielki sukces, wygrywając turniej ATP 1000 Masters w Szanghaju, gdzie w finale pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa 6:3, 3:6, 7:6(8), dwukrotnie wychodząc z wielkiej opresji. Już w środę, 18 października wrocławianin ruszy do boju w Tokio, gdzie zmierzy się z niedawno pokonanym przez siebie Zhinzhenem Zhangiem. Wiadomo już, że Japan Open odpadł jego najpoważniejszy przeciwnik.

Alexander Zverev odpadł z turnieju w ATP w Tokio

Niemiecki tenisista był zdecydowanym faworytem spotkania z Australijczykiem, który jest sklasyfikowany dopiero na 60. pozycji w rankingu ATP. Początek meczu odzwierciedlał tę tezę, ponieważ Alexander Zverev doprowadził do trzech break pointów, jednak żadnego z nich nie potrafił wykorzystać. Pierwszy z takiej okazji skorzystał Jordan Thompson w czwartym gemie i doprowadził do stanu 3:1, nie oddając prowadzenia do samego końca seta, którego wygrał 6:3.

W drugim Niemiec szybko wyszedł na prowadzenie 2:0, lecz nie nacieszył się tym długo, gdyż już w kolejnym gemie Australijczyk odpowiedział mu przełamaniem. Wszystko zmierzało w kierunku dogrywki, jednak ku zaskoczeniu wielu kibiców dziewiąta rakieta rankingu ATP przegrała kolejny serwis, co oznaczało przewagę przeciwnika. Tym samym set zakończył się wynikiem 6:4 i Zverev sensacyjnie odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Zaraz po meczu bardzo krytycznie wyraził się na temat swojej gry.

– Zagrałem fatalnie. Jordan grał i serwował bardzo dobrze, ale dla mnie to był bardzo zły mecz. Nie wiem, co mogę więcej dodać – mówił Alexander Zverev. Spotkanie Huberta Hurkacza ze Zhinzhenem Zhangiem zaplanowane zostało na godzinę 3:00 czasu polskiego.

