Carlos Alcaraz przekazał złe wieści. Tenisista musiał się wycofać

Po zakończeniu US Open Carlos Alcaraz stracił pozycję lidera rankingu ATP na rzecz Novaka Djokovicia. Serb obecnie ma na swoim koncie 11 045 pkt i ma przewagę 2 240 „oczek” nad drugim Hiszpanem (8805).

Carlos Alcaraz kontuzjowany

By myśleć o przegonieniu 36-latka, Alcaraz musi myśleć o zdobywaniu kolejnych punktów. Obecnie trwa turniej ATP w Tokio, z którym pożegnał się już Hubert Hurkacz, następnie w dniach 23-29 października odbędzie się turniej w Bazylei, 30 października – 5 listopada w Paryżu ATP 1000, a w dniach 12-19 listopada sezon zwieńczony zostanie w Turynie podczas turnieju ATP Finals.

Niestety 20-latek poinformował, iż nie weźmie udziału z turnieju ATP 500 w Bazylei. 20-latek poinformował na swoim Instagramie, że ma problemy zdrowotne. „Niestety nie będę mógł zagrać w Bazylei w tym roku! Mam problem z powięzią podeszwową w lewej stopie i zmęczenie mięśni w dolnej części pleców, które wymagają leczenia, abym mógł grać do końca sezonu. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce!” – oświadczył.

Hiszpan straci punkty w rankingu ATP

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Carlos Alcaraz doszedł do półfinału turnieju w Bazylei, co dało mu 180 pkt. Teraz te punkty straci, więc przewaga Novaka Djokovicia może wzrosnąć. W tym sezonie Hiszpan zajmuje również drugie miejsce pod względem zarobków w 2023 roku. 20-latek do tej pory zarobił ponad 9,5 mln dolarów. Tak wygląda pełne zestawienie:

10. Holger Rune – 3 mln 157 tys. 669 dolarów (22 tys. 511 dolarów z debla)

9. Hubert Hurkacz – 3 mln 348 tys.781 dolarów (98 tys. 249 dol z debla)

8. Taylor Fritz – 3 mln 370 tys. 858 dolarów (86 tys. 638 dol z debla)

7. Alexander Zverev – 3 mln 645 tys. 582 dolarów (97 tys. 001 dol z debla)

6. Stefanos Tsitsipas – 4 mln 138 tys. 173 dolarów (102 tys. 230 dol z debla)

5. Andrey Rublev – 4 mln 731 tys. 576 dolarów (338 tys. 238 dol z debla)

4. Jannik Sinner – 5 mln 189 tys. 328 dolarów (51 tys. 013 dol z debla)

3. Daniil Medvedev – 7 mln 833 tys. 244 dolarów

2. Carlos Alcaraz – 9 mln 603 tys. 879 dolarów

1. Novak Djokovic – 10 mln 590 tys. 175 dolarów (8 tys. 510 dol z debla)

