Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Tokio. Tyle pieniędzy zarobił

Hubert Hurkacz przystąpił do turnieju ATP 500 w Tokio jako świeży triumfator zawodów w Szanghaju. Polak miał bardzo mało czasu na odpoczynek, ponieważ niespełna trzy dni po odniesionym zwycięstwie rozpoczął zmagania w stolicy Japonii, a jego pierwszym przeciwnikiem był Chińczyk Zhizhen Zhang, którego pokonał we wspomnianych zmaganiach w Chinach. Tym razem rywal wziął odwet i wyeliminował Polaka już w pierwszej rundzie. Wiemy, ile zarobił reprezentant Polski.

Tyle zarobił Hubert Hurkacz w Tokio

Niewiele osób spodziewało się tak szybkiego końca przygody Huberta Hurkacza z zawodami ATP 500 w Tokio. Po zwycięstwie nad Andriejem Rublowem 6:3, 3:6, 7:6(6) w Szanghaju można było liczyć, że 11. rakieta świata bez większych problemów poradzi sobie ze starszym o rok Zhizhenem Zhangiem, którego pokonał w trzeciej rundzie chińskiego turnieju, jednak tam także wywiązała się pomiędzy nimi zacięta rywalizacja, zakończona zwycięstwem Polaka 7:6(6), 4:6, 7:6(4).

Tym razem padł wynik 6:3, 4:6, 6:7(4), a jednym z czynników, który mógł przesądzić o porażce wrocławianina, były jego problemy kondycyjne, które odbijały się na jego dyspozycji w ostatnich minutach trwającego trzy godziny pojedynku. W tie-breaku trzeciego seta ewidentnie Polak odczuwał ból, a w pewnym momencie musiał usiąść na barierkach, jednak szybko wrócił do gry, której losów nie był w stanie już odwrócić. Oznacza to, że za porażkę w pierwszej rundzie turnieju Polak zarobił nieco ponad 15 tys. dol., co w przeliczeniu na polską walutę daje ponad 65 tys. zł.

Gdyby Hubert Hurkacz pokonał Zhizhena Zhanga, wówczas mógłby liczyć na dwukrotnie wyższy zarobek. Zwycięzca turnieju zarobi nieco ponad 376 tys. dol., co daje ponad półtora miliona złotych. Przegrany finalista zarobi 202 tys. 640 dol, czyli ponad 850 tys. zł.

