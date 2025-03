Polak trafił do giganta ligi włoskiej. Mistrzowie Italii sięgnęli po reprezentanta

Łukasz Usowicz to siatkarz dobrze znany na krajowej arenie. Pochodzący z dolnośląskiego Dzierżoniowa, wychowanek Bielawianki Bester Bielawa, ma na swoim koncie dwa sezony w PlusLidze, oba w barwach GKS Katowice. Poważne kroki stawiał za to w częstochowskim Norwidzie, na zapleczu siatkarskiej elity oraz jeden sezon w barwach MKS Będzin – również na pierwszoligowym poziomie.

Łukasz Usowicz trafił do Sir Safety Perugia! To hitowy transfer z PlusLigi

W ostatnich dniach informowaliśmy, że katowicki GKS ostatecznie nie zdołał utrzymać się w PlusLidze. Choć katowiczanie w ostatnich tygodniach prezentowali się lepiej niż na starcie sezonu 2024/25, nie wystarczyło to do powodzenia ucieczki z ostatniej trójki tabeli ligowej. GKS żegna się z rozgrywkami po kilku latach regularnej gry w PlusLidze.

Jak się okazało, co innego wyniki klubowe, a co innego rzeczywistość poszczególnych siatkarzy. Ofertę nie do odrzucenia otrzymał bowiem środkowy GKS. Usowicz okazał się być potrzebnym graczem dla włoskiego giganta – Sir Safety Perugia. Drużyny, która ma w swoich szeregach Kamila Semeniuka, a w poprzednim sezonie sięgnęła po mistrzostwo Włoch, mając na pokładzie kapitana Wilfredo Leona.

Teraz dwójką Polaków będą wspomniany Semeniuk, jeden z liderów drużyny oraz właśnie Usowicz. Środkowy, który znalazł uznanie w oczach m.in. Nikoli Grbicia, który powołał siatkarza w 2024 roku do szerokiego składu reprezentacji Polski. Co więcej, 15 maja Usowicz zadebiutował w kadrze seniorskiej w towarzyskim meczu z Niemcami, rozegranym w katowickim Spodku.

Polak parafował umowę do końca bieżącego sezonu. Usowicz będzie miał za zadanie zastąpić kontuzjowanego Roberto Russo. To dla środkowego z pewnością duży moment w karierze i Polak zapewne będzie chciał jak najlepiej wykorzystać swój czas na Półwyspie Apenińskim.

