Polak mistrzem Europy! Tak narodziła się lekkoatletyczna gwiazda

Tuż przed finałem panów na 60 metrów przez płotki, o medale rywalizowały panie. Pierwszy medal dla Polski podczas HME 2025 zdobyła Pia Skrzyszowska. Polka sięgnęła po brąz, ze swoim najlepszym czasem tego sezonu – 7,83 sekundy.

Jakub Szymański miał za to najlepszy czas z finalistów, więc można było się spodziewać naprawdę solidnego wyniku. Mający 22 lata Polak rzeczywiście, nie rozczarował, zdobywając złoto w Apeldoorn.

W finałowym biegu Szymański potwierdził, że jest naprawdę bardzo mocny. Polak, zgodnie z tradycją, miał problemy na ostatnim płotku, ale ostatecznie na mecie był minimalnie lepszy od swojego groźnego, francuskiego konkurenta. Szymański dobiegł z czasem 7,43 s.

Co istotne, choć Szymański stawał już na podium ważnych, międzynarodowych imprez (m.in. srebrny medal HME 2023), złoto zdobyte w Apeldoorn jest jasnym sygnałem dla konkurencji. Polak wytrzymał bowiem presję związaną z oczekiwaniami względem numeru 1, co do list wynikowych.

HME: Reprezentacja Polski z korzystnym bilansem historycznym

Spoglądając na historię, HME w lekkoatletyce rozgrywane są od 1966 roku. Pod nazwą Halowych Mistrzostw Europy, od 1970 (wcześniej Europejskie Igrzyska Halowe). Reprezentacja Polski ma spore tradycje, meldując się na piątej pozycji w medalowej klasyfikacji wszech czasów. Polska zdobyła łącznie 215 medali, na co złożyło się: 68 złotych, 65 srebrnych i 82 brązowe.

Poprzednie HME odbyły się w 2023 roku w Turcji, konkretniej w Stambule. Dwa lata wcześniej, tj. w 2021 impreza gościła za to w Polsce, a miejscem lekkoatletycznych zmagań najlepszych lekkoatletek i lekkoatletów Starego Kontynentu, był Toruń. Co ciekawe, podczas HME 2017 (Belgrad) oraz 2019 (Glasgow), Polska zwyciężała w generalnej klasyfikacji medalowej.

