Magda Linette nie wyratowała reprezentacji Polski. To koniec marzeń o trofeum

9 listopada 2023 roku na Estadio la Cartuja w Sewilli nie zostanie zapisany do udanych kart w dziejach polskiego tenisa. Już pierwszego dnia swoich występów podczas finałów Billie Jean King Cup Biało-Czerwone straciły szanse na awans do fazy pucharowej rozgrywek. Jak się okazało, kluczowe były dwa mecze polskich singlistek.

Magdalena Fręch i Magda Linette z porażkami w Sewilli

Zarówno w przypadku łodzianki, jak i poznanianki, nie można odmówić Polkom ambitnej walki. Mecze Fręch i Linette były przepełnione sporą dawką emocji. Ta pierwsza może sobie pluć w brodę o tyle, że nie była w stanie pokonać dużo niżej notowanej w rankingu WTA przeciwniczki. Mająca zaledwie osiemnaście lat Marina Stakusic zdołała obrócić losy rywalizacji na swoją korzyść ze stanu 4:6 i 2:4.

Kanadyjka nie tylko wróciła do meczu, wygrywając drugą partię 7:5, ale wytrzymała napór ze strony Fręch w decydującym secie. Po przegranej 3:6 i całego meczu 1:2 ze strony łodzianki, stało się jasne, że Linette musi koniecznie wygrać, żeby przedłużyć nadzieje Polek na awans z grupy. Dlaczego? Kanadyjki niespodziewanie wygrały dzień wcześniej mecz z Hiszpankami. Dzięki temu utorowały sobie jeszcze przed spotkaniem Polska – Hiszpania, drogę do awansu do fazy pucharowej Billie Jean King Cup 2023.

Reprezentacja Polski przegrała bez Igi Świątek

Linette mierzyła się z finalistką US Open z 2021 roku. Poznanianka to jednak półfinalistka tegorocznego Australian Open. Jak się jednak okazało, nieco więcej tenisowych argumentów miała Kanadyjka. Polka bardzo dzielnie walczyła, próbując znaleźć sposób na młodszą koleżankę po drugiej stronie siatki.

Choć mecz był stosunkowo równy. Fernandez potrafiła go zamknąć w dwóch setach. Kończąc pojedynek przełamaniem serwisu Linette. Wynik spotkania? Najpierw 6:2, a następnie 6:3 na korzyść Kanadyjki. Tym samym Polki zaczęły od 0:2 i właściwie… zamknęły swoje nadzieje na walkę o coś więcej w Sewilli.

Dodajmy, że reprezentacja Polski musi sobie radzić bez Igi Świątek. Polka nie pojawiła się w gronie kadry ze względu na kolidujące terminy z niedawno zakończonym WTA Finals.

