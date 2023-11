Oto najnowszy ranking ATP. Hubert Hurkacz najwyżej od dwóch lat

Udane tygodnie w karierze Huberta Hurkacza sprawiły, że Polak został pierwszym rezerwowym do gry w turnieju ATP Finals. Porażka w zawodach w Bazylei, a następnie brak gry w Metz sprawiły, że wrocławianin nie miał szans na bezpośredni awans do turnieju zwieńczającego długi sezon. Potencjalna kontuzja, któregoś z najlepszej ósemki sprawiłaby, że zobaczylibyśmy go na włoskich kortach, jednak to małe prawdopodobieństwo.

Hubert Hurkacz wyrównał swój rekord w rankingu ATP

Od chwili zwycięstwa turnieju ATP 1000 w Szanghaju Hubert Hurkacz walczył, jak lew o osiągnięcie zamierzonego celu, czyli zajęcie ósmej lokaty w rankingu ATP. W Bazylei dotarł do finału, gdzie przegrał z Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassimem 6:7(3), 6:7(5). Z kolei w następnym turnieju w Paryżu zakończył rozgrywki na etapie ćwierćfinału, gdzie pokonał go Bułgar Grigor Dimitrow 1:5, 6:4, 4:6. Mógł się pocieszać, że przegrał z późniejszym finalistą całych zawodów.

Oczywiście trudy Polaka nie poszły na marne, ponieważ dzięki udanym występom awansował o dwie pozycje w rankingu ATP, wyprzedzając Taylora Fritza oraz Caspera Ruuda. Obecnie zajmuje dziewiątą lokatę z dorobkiem 3245 punktów, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Gdyby w Paryżu udało mu się dotrzeć do półfinału, wówczas wskoczyłby na ósme miejsce, a wtedy byłby pewien swojego udziału w turnieju w Turynie.

Oto najnowszy ranking ATP

Tak prezentuje się najnowsze zestawienie ATP dla najlepszych tenisistów na świecie. Widok Huberta Hurkacza w najlepszej dziesiątce to gratka dla jego kibiców.

1. Novak Djoković 9945 pkt,

2. Carlos Alcaraz 8455 pkt,

3. Daniił Miedwiediew 7200 pkt,

4. Jannik Sinner 5490 pkt,

5. Andrej Rubłow 4805 pkt,

6. Stefanos Tsitsipas 4235 pkt,

7. Alexander Zverev 3585 pkt,

8. Holger Rune 3460 pkt,

9. Hubert Hurkacz 3245 pkt ,

, 10. Taylor Fritz 3100 pkt.

Czytaj też:

Iga Świątek pobiła rekord Sereny Williams. Niebywałe osiągnięcieCzytaj też:

To koniec turnieju WTA w Warszawie. Organizator wydał oświadczenie