Iga Świątek wybrana najlepszą tenisistką roku! Takiego porównania jeszcze nie było

W minionym już sezonie Iga Świątek miewała wzloty i upadki. Najlepsza polska tenisistka rozpoczęła go jako światowa „jedynka”, po drodze wygrywając m.in. Rolanda Garrosa oraz kilka turniejów WTA o różnych rangach. Mimo tego czuła na karku oddech Aryny Sabalenki, która spisywała się na tyle znakomicie, że przeskoczyła Polkę w rankingu WTA, ale zajmowała najwyższą pozycję tylko przez dwa miesiące. Teraz raszynianka znów jest pierwsza, więc to wyróżnienie nie dziwi.

Iga Świątek wybrana najlepszą tenisistką roku

Miniony sezon Igi Świątek wyglądał następująco pod względem dorobkowym: rozegrała 79 meczów, z czego aż 68 zwyciężyła. Sięgnęła po sześć tytułów, wygrywając turnieje w: Paryżu, Dosze, Stuttgarcie, Warszawie, Pekinie oraz w Cancun. Poza Wielkim Szlemem najważniejszy był ten w Meksyku, ponieważ były to zawody rangi WTA Finals, po których wróciła do przewodnictwa w światowym rankingu WTA. Co więcej, wygrała aż 13 meczów z tenisistkami z Top 10, pokonywała łącznie 47 zawodniczek i 23-krotnie dokonywała tzw. bajgli, czyli zwycięstw do zera.

To nie wszystkie doskonałe osiągnięcia naszej reprezentantki, których dokonała w minionym sezonie. To wszystko sprawiło, że portal „Tennis Infinity” okrzyknął ją najlepszą tenisistką 2023 roku. Przesądziła o tym przede wszystkim znakomita końcówka, choć zdaniem specjalistów Polka przez znaczną większość sezonu grała słabiej od Aryny Sabalenki. Porównali raszyniankę do wierzby na wietrze, która uginała się, ale nigdy nie złamała.

„Chociaż jej dominacja w turniejach Wielkiego Szlema i WTA 1000 osłabła w porównaniu z ubiegłym rokiem, jej aura niezwyciężoności nigdy nie uleciała. Dużą rolę odgrywa jej determinacja w dążeniu do poprawy swojej siły mentalnej. To ona śmiała się ostatnia” – mówią o Idze Świątek dziennikarze.

