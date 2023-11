Iga Świątek wyjątkowo wsparła Ukrainę. Rywalka zdradziła całą prawdę

Od chwili rozpoczęcia najazdu rosyjskich wojsk na Ukrainę z rozkazu Władimira Putina Iga Świątek regularnie namawia społeczeństwo do wspierania poszkodowanych w wyniku wojny. Reprezentantka Polski niejednokrotnie występowała na kortach ze wstążką w kolorach ukraińskiej flagi, którą miała przyczepioną do czapki. W ten sposób chciała przekazać, że łączy się w bólu z Ukraińcami. Niejednokrotnie wspierała ich także finansowo i zrobiła to ponownie.

Iga Świątek wsparła finansowo poszkodowanych Ukraińców

W trakcie jednego z turniejów zakończonego niedawno sezonu Iga Świątek przyznała, że wiele osób zapomina, jak ważne jest pomaganie poszkodowanym w wyniku wojny. Jeszcze wcześniej, bo w lipcu 2022 roku zorganizowała mecz „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”, podczas którego darczyńcy wpłacili aż 2,5 mln zł, które zostały przekazane na wsparcie Ukraińców. Elina Switolina wielokrotnie okazywała wdzięczność wobec Polki za serce okazywane wobec jej rodaków.

Ukraińska tenisistka jest ambasadorką fundacji United24, która wspiera jej kraj w walce z Rosją. Jakiś czas temu zorganizowano turniej tenisowy dla dzieci, który nie został dokończony przez atak wojsk rosyjskich na okolicę. Ceremonia wręczenia nagród miała miejsce w schronie przeciwbombowym. Switolina udzieliła wywiadu serwisowi tribuna.com, podczas którego znów użyła ciepłych słów wobec liderki światowego rankingu WTA.

— Na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które przekazały darowizny. Stefanos Tsitsipas przekazał datki na rzecz mojej fundacji i jestem mu bardzo wdzięczna. Iga Świątek zrobiła wiele dla Ukraińców i naszej fundacji. Przekazała bardzo dużą kwotę na rzecz United24. To naprawdę pomogło nam zorganizować obozy dla dzieci, które organizujemy co roku. Jest bardzo silnym wsparciem — powiedziała Ukrainka.

