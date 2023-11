Wiadomo, co z dalszą grą Novaka Djokovicia w ATP Finals. Wszystko zależało od Jannika Sinnera

Novak Djoković był najlepszym tenisistą w tym sezonie. Mimo to podczas turnieju ATP Finals 36-latek miał sporo problemów W swoim pierwszym meczu wygrał z Holgerem Rune 2:1, a w kolejnym dość niespodziewanie uległ Jannikowi Sinnerowi 1:2.

Novak Djoković zdawał się nie przejmować tym, że może nie awansować

To, czy będzie w stanie awansować do półfinału tego turnieju w dużej mierze zależało od Huberta Hurkacza, który zastąpił kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Polak napsuł trochę krwi bardziej doświadczonemu rywalowi. Pierwszy set był bardzo wyrównany, ale w tie-breaku Novak Djoković pokazał klasę. Choć w drugiej partii to Polak urwał seta swojemu rywalowi, niestety w decydującym nie dał rady go pokonać. Mimo tego zwycięstwa Serb nie był pewien, czy wyjdzie z grupy.

Wszystko zależało od Jannika Sinnera, który musiał wygrać z Holgerem Rune, by pierwsza rakieta świata wyszła z tej grupy. Po wczorajszym starciu z Hurkaczem Djoković został zapytany o to, czy Włoch będzie miał dodatkowego kibica. Ten szczerze odparł, że nie, bo nie zamierza oglądać tego spotkania.

– Dzisiaj przyjeżdżają moje dzieci, więc nie obejrzę meczu. Zostanę z rodziną. Moja praca jest skończona, zobaczymy, co się wydarzy. Pomyślę o tym jutro, na wypadek, gdybym zakwalifikował się do półfinałów – powiedział.

Jannik Sinner zagrał pod Novaka Djokovicia.

No i faktycznie 36-latkowi udało się awansować do półfinału ATP Finals. Jannik Sinner pokonał Holgera Rune 6:2, 5:7, 6:4, gwarantując sobie tym samym pierwsze miejsce w grupie. Włoch triumfował we wszystkich trzech spotkaniach, dzięki czemu jego rywalem będzie zawodnik, który zajmie drugie miejsce w przeciwnej grupie.

W piątek 17 listopada Carlos Alcaraz zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem, a Andriej Rublow z Alexandrem Zverevem. Aktualnie pierwsze miejsce w grupie zajmuje Miedwiediew, który wygrał oba mecze. Drugi jest Zverev z jednym punktem na koncie. Alcaraz również ma jeden punkt i plasuje się na trzeciej lokacie.

