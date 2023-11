Poznaliśmy zwycięzcę ATP Finals! To był mecz godny finału

Tegoroczny turniej Nitto ATP Finals był dla kibiców z całego świata wyjątkowo emocjonujący. Ośmiu najlepszych tenisistów zmierzyło się w dwóch grupach. Polacy mogli czuć się usatysfakcjonowani, ponieważ Hubert Hurkacz zagrał z Novakiem Djokoviciem, zastępując kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Wrocławianin pojechał do Turynu jako pierwszy rezerwowy. Turniej dobiegł już końca, a zwycięzca odebrał zasłużony puchar.

Novak Djoković zwycięzcą Nitto ATP Finals w Turynie

Novak Djoković od samego początku uchodził za faworyta do ostatecznego triumfu w świeżo zakończonym turnieju. 36-letni Serb rozpoczął turniej od zwycięstwa nad Duńczykiem Holgerem Rune 2:1 (7:6[4], 6:7[1], 6:3). Następnie nadeszła porażka, która mocno skomplikowała jego sytuację. Światowa jedynka przegrała właśnie z Jannikiem Sinnerem 1:2 (5:7, 7:6[5], 6:7[2]), a w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że ostatni pojedynek rozegra przeciwko Hubertowi Hurkaczowi.

Reprezentant Polski sprawił mnóstwo trudu Djokoviciowi. Najpierw wszystko musiało rozstrzygnąć się w tie-breaku, którego bezproblemowo Serb zwyciężył, tracąc tylko jeden punkt. W drugim secie lepszy okazał się zawodnik z Wrocławia, wygrywając 6:4, ale już w trzecim „Nole” pozbawił go jakichkolwiek złudzeń i zwyciężył 6:1. Tenisista z Bałkanów wciąż nie był pewien awansu do półfinału, ponieważ od tego zależał wynik meczu Jannika Sinnera z Holgerem Rune. Lepszy okazał się Włoch, dlatego 36-latek awansował.

W półfinale zagrał z Carlosem Alcarazem i tam dał pokaz dominacji, pokonując go 6:3, 6:2. Czwarta rakieta rankingu ATP rozprawiła się w półfinale z Daniiłem Miedwiedwiewem 6:3, 6:7(4), 6:1. I w ten sposób doszło do finału pomiędzy Włochem a Serbem. Novak Djoković wziął odwet za klęskę w grupie i nie bez problemów zwyciężył ostateczny pojedynek 6:3, 6:3 i po raz siódmy w karierze został mistrzem ATP Finals, co jest absolutnym rekordem wszechczasów!

