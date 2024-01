Hubert Hurkacz pisze historię polskiego tenisa. Ten ranking to potwierdza

Hubert Hurkacz od dawna uchodzi za najlepszego polskiego tenisistę obok Wojciecha Fibaka. Grający przed laty reprezentant nie był jednak nigdy tak wysoko w rankingu jak „Hubi”. Dzięki dobremu występowi w tegorocznym Australian Open, urodzony we Wrocławiu zawodnik zanotował awans w rankingu ATP. Takiego wyniku świat polskiego męskiego tenisa jeszcze nie widział.

Rekordowa pozycja Huberta Hurkacza

Hurkacz w Melbourne odprawił kolejno Omara Jasikę, Jakuba Mensika, Ugo Humberta oraz Arthura Cazaux, by przegrać w ćwierćfinale z Daniiłem Miedwiediewem. Mimo to ma duże powody do zadowolenia zarówno ze swojej formy jak i pozycji w rankingu. W poniedziałkowym (29 stycznia) notowaniu znalazł się na ósmym miejscu. To najwyższy wynik w jego karierze. To także najwyższa pozycja, jaką zajmował którykolwiek z reprezentantów Polski.

W najnowszym notowaniu Hurkacz ma 3540 punktów, wyprzedzając o niecałe 350 dziewiątego Taylora Fritza. Amerykanin zanotował największy progres spośród zawodników TOP 10. Z kolei Do siódmego Holgera Rune Polak traci 145 „oczek”.

Na czele rankingu wciąż plasuje się Novak Djoković, który w Melbourne musiał uznać wyższość Jannika Sinnera. Na drugim miejscu znajduje się Carlos Alcaraz, a na trzecim Miedwiediew. W pierwszej szóstce zestawienia nie doszło do żadnych zmian.

Ranking ATP (29.01.2024 r.)

Zmiany nastąpiły także u innych reprezentantów Polski. Maks Kaśnikowski awansował z 273. na 271. miejsce. Daniel Michalski spadł z 287. na 286. pozycję. Punkty po powrocie z zawieszenia zdobył Kamil Majchrzak. Zanotował awans o 137 miejsc i jest obecnie 807.