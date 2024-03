Dreszczowiec z udziałem Jana Zielińskiego. Obrońcy tytułu pokonani

Jan Zieliński z roku na rok staje się w Polsce coraz popularniejszy. W ubiegłym roku dotarł do finału Australian Open w grze podwójnej właśnie w duecie z Hugo Nysem. Ten rok to awans do ćwierćfinału tej samej imprezy, ale przede wszystkim triumf w mikście w parze z Su-Wei Hsieh. Zieliński został pierwszym Polakiem, który wywalczył zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w grze mieszanej.

Dreszczowiec z udziałem Zielińskiego

Teraz polski tenisista zapisał na swoim koncie kolejny wartościowy rezultat. Mowa o półfinale turnieju ATP 500 w Acapulco, gdzie oczywiście rywalizuje razem z Nysem. Polak i Monakijczyk musieli się sporo napocić, by znaleźć się wśród czterech najlepszych par rywalizacji na meksykańskich kortach.

Wystarczy powiedzieć, że już na inaugurację Zieliński i Nys musieli stoczyć zacięty pojedynek z duetem Guido Andreozzi/Miguel Angel Reyes-Varela. Ostatecznie zwyciężyli 7:5, 2:6, 10-6 i awansowali do ćwierćfinału, a w nim czekał na nich prawdziwy thriller.

Zagrali bowiem z austriackim duetem Alexander Erler/Lucas Miedler. To zawodnicy, którzy bronili tytułu sprzed roku i pokazali klasę w starciu z polsko-monakijską parą. W pierwszym secie lepsi okazali się Zieliński i Nys, wygrywając 6:3, w następnym górą byli rywale (wynik 6:2), a w trzeciej, decydującej partii, padł wynik 13-11 dla Zielińskiego oraz Nysa.

Panowie jednak mieli spory problem, by zamknąć spotkanie. Wygrali po wykorzystaniu dopiero piątej piłki meczowej. To był set, który trzymał kibiców w napięciu do samego końca.

Znamy kolejnych rywali

Po wyczerpującym spotkaniu z Erlerem i Miedlerem półfinałowymi rywalami Zielińskiego i Nysa w turnieju ATP 500 w Acapulco będą Harri Heliovaara i John Peers. Mecz zostanie rozegrany w najbliższą noc z piątku na sobotę o godz. 2:00 czasu polskiego.

