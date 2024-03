Sensacyjna porażka Aryny Sabalenki! Białorusinka odpadła z Indian Wells

Od początku turnieju Aryna Sabalenka nie była najlepiej dysponowana, lecz i tak jej porażkę już na etapie IV rundy trzeba traktować jako wielką niespodziankę. Rzadko obserwujemy z jej strony takie wpadki. W środę lepsza od niej okazała się Emma Navarro. Amerykanka zwyciężyła 6:3, 3:6, 6:2. I był to triumf zasłużony. Porażka Białorusinki oznacza, że nie dojdzie do długo wyczekiwanego spotkania z Igą Świątek. W tym roku obie panie jeszcze nie miały okazji się ze sobą zmierzyć.

Brak kontroli ze strony Sabalenki

Aryna Sabalenka w środowym spotkaniu z Emmą Navarro grała bardzo nierówno. Można powiedzieć, że to było dla niej spotkanie niewykorzystanych szans. Białorusinka nie potrafiła zmuszać rywalki do wielu błędów, a sama nie ustrzegała się pomyłek. Tak było w pierwszym secie, kiedy straciła podanie w ósmym gemie. Wówczas strasznie zagrała przy siatce, co dało wielką radość rywalce. Navarro nie wypuściła z rąk triumfu w tej partii, wygrywając 6:3.

Wydawało się, że u Sabalenki wszystko wraca na właściwe tory w drugiej partii. Wiceliderka światowego rankingu poprawiła serwis, grała pewniej i jednocześnie mocniej. W kilku momentach Amerykanka miała kłopoty. Dzięki odpowiednim returnom Sabalenka już w czwartym gemie uzyskała przełamanie, które było kluczowe do wygrania partii wynikiem 6:3. Szybko później jednak wróciła do chaosu.

Navarro doskonale wyczuła, że Białorusinka nie jest najlepiej dysponowana. Grała coraz agresywniej i ją punktowała. Najpierw uzyskała prowadzenie 3:1, a potem jeszcze je podwyższyła. Wtedy było wiadomo, że jedna z największych gwiazd tenisa będzie miała wielki problem, by odwrócić losy starcia. Tak też się stało, a Amerykanka zakończyła rywalizację efektownym wynikiem 6:2.

Tekst aktualizowany.

Czytaj też:

Iga Świątek śmiechem reaguje na prowokacje rywalki. „Szkoda, że to nie weszło”Czytaj też:

„Polski” mecz w Indian Wells. O której oglądać Igę Świątek?