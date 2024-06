Groźna kontuzja Novaka Djokovicia. „Musiałem podjąć kilka trudnych decyzji”

Novak Djoković przystępował do Rolanda Garrosa jako obrońca tytułu. Serb w tym roku nie jest w najwyższej dyspozycji, ale dawał kibicom w Paryżu mnóstwo wrażeń. Dwukrotnie przegrywał podczas turnieju swoje mecze 1:2 w setach, by ostatecznie je wygrywać. Mowa o pojedynkach z Lorenzo Musettim oraz Francisco Cerundolo. Jeśli chodzi o drugie z wymienionych spotkań, to wówczas Djoković zapewnił sobie awans do ćwierćfinału, ale jednocześnie nastąpiło u niego odnowienie urazu kolana. Można powiedzieć, że doszło do wyraźnego pogorszenia stanu zdrowia lidera rankingu ATP.

Novak Djoković zabrał głos po operacji

37-latek dokończył mecz z Cerundolo nie tylko dzięki sile woli, ale również z pomocą środków przeciwbólowych. Podczas spotkania było widać, że sytuacja jest poważna. Potrzebna była choćby przerwa medyczna. Jeszcze w trakcie rywalizacji z Argentyńczykiem „Nole” sugerował, że stan nawierzchni na obiekcie Philippe'a Chatriera jest zły. Prosił wtedy supervisora, by nakazał dodatkowe siatkowanie mączki. Na konferencji prasowej Serb dał do zrozumienia, że być może kontuzja odnowiła mu się właśnie przez złe warunki na korcie. Dzień po wielkim triumfie nad Cerundolo Djoković poinformował, że nie będzie w stanie kontynuować występów w turnieju.

Szybko zdecydował się na operację. Patrząc na to, że uraz jest groźny, a w niedługiej perspektywie są igrzyska olimpijskie, to legendarny tenisista musiał się zdecydować na ten krok. Po raz pierwszy po zabiegu trzykrotny triumfator Rolanda Garrosa zabrał głos na łamach mediów społecznościowych.

„Ostatniego dnia musiałem podjąć kilka trudnych decyzji po tym, jak podczas ostatniego meczu doznałem uszkodzenia łąkotki. Jeszcze to wszystko przetwarzam, ale z przyjemnością informuję, że operacja przebiegła pomyślnie. Jestem wdzięczny zespołowi lekarzy, który był przy mnie, ale dziękuję także za ogromne wsparcie kibicom” – napisał Novak Djoković na platformie X.

twitter

„Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby być zdrowym i w dobrej formie, i aby jak najszybciej wrócić na kort. Moja miłość do tego sportu jest silna, a chęć rywalizacji na najwyższym poziomie motywuje mnie do dalszej pracy” – dodał.

Jannik Sinner nowym liderem rankingu ATP

Po decyzji Djokovicia o wycofaniu się z Rolanda Garrosa automatycznie do półfinału wszedł Casper Ruud. W tej fazie turnieju jego rywalem będzie Alexander Zverev. „Nole” natomiast od poniedziałku straci pozycję lidera w rankingu ATP. Na szczycie pojawi się bowiem po raz pierwszy w karierze Jannik Sinner, triumfator tegorocznego Australian Open.

Czytaj też:

Dramat Aryny Sabalenki w Paryżu. Co za sceny na korcie Rolanda Garrosa!Czytaj też:

17-latka z Rosji zachwyciła świat. Dokonała tego, czego nie zrobiła nawet Iga Świątek