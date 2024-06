Hubert Hurkacz zadziwił kibiców. Odprawił faworyta i zagra w finale turnieju

Hubert Hurkacz solidnie sobie radzi na turnieju w Halle. Po wygranej w 2022 roku Polak chce powtórzyć wynik. W półfinale trafił na rozstawionego z „dwójką” Alexandra Zvereva. Pojedynek reprezentanta Biało-Czerwonych z przedstawicielem gospodarzy zakończył się korzystniej dla pochodzącego z Wrocławia zawodnika. Pokonał rywala 7:6, 6:4 i po raz drugi zagra o triumf w niemieckim mieście.

Hubert Hurkacz pewnie sobie poradził z Alexandrem Zverevem

Już po pierwszych minutach spotkania można było wysnuć wniosek, iż w sobotnie popołudnie kibice zobaczą wyrównane starcie. W siódmym gemie Niemiec był bliski przełamania. Tuż przed końcem partii przerwano mecz ze względu na pomoc medyków na trybunach. Po niej Hurkacz obronił się i dalej grał z rywalem na zasadzie „gem za gem”. O losach pierwszego seta przesądził tie-break. W nim Hurkacz genialnie się zaprezentował. Posłał asy, które finalnie pozwoliły mu wygrać 7:2.

twitter

W drugim secie początkowo wszystko wyglądało tak jak na początku spotkania. W trzecim gemie Hurkacz wykorzystał okazję i po długiej grze na przewagi przełamał Zvereva. To sprawiło, że Niemiec musiał gonić Polaka. Najlepszy tenisista znad Wisły nie zwalniał tempa. Po chwili na tablicy widniał wynik 3:1. Zverev nie dopuścił do dalszego powiększenia przewagi. Wygrywał przy swoim serwisie, lecz nie potrafił przełamać Hurkacza. Urodzony we Wrocławiu tenisista musiał tylko dopełnić formalności. Zrobił to i triumfując 6:4 zapewnił sobie awans do finału turnieju.

Hubert Hurkacz czeka na rywala w finale turnieju w Halle

Rywalem Huberta Hurkacza w finale turnieju w Halle będzie zwycięzca pojedynku pomiędzy liderem rankingu Jannikiem Sinnerem a Zhizhenem Zhangiem. Finał zaplanowano na niedzielne popołudnie.

Czytaj też:

Świątek i Linette zdominowały ten ranking. To świadczy o sile polskiego tenisaCzytaj też:

Polski tenisista pokonał medalistę igrzysk. Ten triumf da mu wiele