Jan Zieliński na szczycie Wimbledonu! Polak wygrał rywalizację w mikście

Choć Jan Zieliński i Su-wei Hsieh poznali się dopiero przed startem Australian Open, to szybko pokazali, że doskonale dogadaują się na korcie. Po wygraniu turnieju na początku roku, stanęli przed szansą na zwycięstwo w Wimbledonie. W meczu o finał Polak i Tajwanka wygrali z meksykańską parą Santiago Gonazalez/Giuliana Olmos 6:4, 6:2, zapewniając sobie wejście do historii legendarnego turnieju.

Jan Zieliński z drugim triumfem w wielkoszlemowym turnieju

Mecz świetnie rozpoczął się dla polsko-tajwańskiej pary. Już w pierwszym gemie przełamali reprezentantów Meksyku. Później pewnie poradzili sobie przy własnym serwisie, co sprawiło, że na start prowadzili 2:0. Rywale obudzili się z letargu, wygrywając własne podanie. „Polska” para miała jednak mały handicap. Po paru minutach byli bliscy drugiego przełamania, ale rywale obronili dwa break pointy, stawiając na swoim. Największa walka dotyczyła jednak dziewiątego gema. Tenisiści mocno walczyli przez wiele minut. Zieliński i Hsieh mieli nawet dwie piłki setowe, ale Gonzalez i Olmos się wybronili. Sami jednak też mieli problemy z wygraniem gema przy własnym podaniu, ale finalnie to zrobili. Jak pokazał czas, był to przedostatni gem w secie, bowiem dziesiąty padł łupem duetu z Polakiem (6:4).

Polak i Tajwanka chcieli rozpocząć drugiego seta podobnie jak pierwszego – przełamaniem. To na początku się nie udało, lecz kilka minut później para wygrała trzeciego gema i po raz pierwszy w partii numer dwa wygrała przy serwisie rywali. Po chwili potwierdziła przewagę, przez co na tablicy widniał rezultat 3:1.

Zieliński i Hsieh grali w niedziele bardzo dobrze. Rywale nie potrafili ich niczym zaskoczyć. Byli czujni, a także mogli „liczyć” na błędy meksykańskiej pary. Gdy w siódmym gemie znów ich przełamali, stało się jasne, że triumf na Wimbledonie to kwestia paru minut. Autowy return Olmos dał im kolejny wielki sukces (6:2).

Kolejny sukces Jana Zielińskiego i Su-wei Hsieh

Dla Jana Zielińskiego i Su-wei Hsieh to drugi wspólny wielkoszlemowy tytuł po sukcesie z Australian Open. Polak to także finalista imprezy z Melbourne w deblu z ubiegłego roku. Tajwanka może z kolei pochwalić się aż siedmioma zwycięstwami w Wielkim Szlemie w deblu pań.

