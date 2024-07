Dramat Huberta Hurkacza. Historia bez happy endu

Hubert Hurkacz podjął decyzję, którą przekazał w nagraniu zamieszczonym na Instastories.

– Chciałem wszystkim podziękować za Wasze wspaniałe wiadomości, za wsparcie, które od Was otrzymuje. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Rehabilitacja naprawdę przebiega bardzo dobrze i cały czas idę do przodu.

– Jednak podjęliśmy decyzje z zespołem, że nie jestem w stanie zagrać w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem, aby reprezentować Polskę na igrzyskach, aby móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli. Oczywiście będę oglądał i trzymał kciuki za wszystkich reprezentantów i będę śledził ich poczynania i życzył jak najwięcej medali – dodał.

Na temat stanu zdrowia Huberta Hurkacza wypowiedział się także jego fizjoterapeuta Jakub Rogalski. – Warunkiem powrotu do gry jest bezpieczeństwo zdrowia Huberta – wyznał.

Wkrótce więcej informacji