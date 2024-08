Iga Świątek odwołała się do komentarzy kibiców. „Ludzie lubią wyciągać pochopne wnioski”

Iga Świątek osiągnęła spory sukces, zdobywając wymarzony medal olimpijski. Choć większość kibiców liczyła na walkę o złoto, to Polka cieszy się także z brązu. Nie przyszedł on łatwo, bowiem liderka rankingu WTA musiała podnieść się, bo bolesnej porażce z późniejszą mistrzynią Qinwen Zhang.

Iga Świątek odwołała się do komentarzy kibiców

Raszynianka przywiązuje wielką wagę do zdrowia psychicznego. Stara się być także blisko fanów, by ci dobrze zrozumieli, jak funkcjonuje na co dzień i z czym musi się mierzyć. Jednym z zagrożeń są komentarze kibiców. Świątek jako osoba ciesząca się gigantyczną popularnością musi mierzyć się z wielką falą pochwał, ale i krytyki zależnie od osiągniętego wyniku. Po porażce w finale nie brakowało gorzkich słów ze strony sympatyków.

W rozmowie z WP Sportowe Fakty Iga Świątek została zapytana o to jak radzi sobie z komentarzami. Polka nieco zaskakująco stwierdziła, że często czyta to, co fani do niej piszą. Zazwyczaj robi to po zakończonych turniejach, gdyż w trakcie zmagań ogranicza się tylko do publikacji meczowych. Najlepsza tenisistka świata dodała, że chce być świadoma tego, jaką opinią cieszy się u innych ludzi.

Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda życie sportowca. Przywiązywanie się do takich opinii nie ma sensu, choć moim zdaniem wciąż warto wiedzieć, co inni o tobie myślą. Niestety ludzie lubią wyciągać pochopne wnioski – powiedziała Świątek. – Bardzo często zresztą dostaję bardzo pozytywne wiadomości. Tak było choćby tuż po porażce w półfinale w Paryżu, gdy to właśnie wiadomości wsparcia od kibiców i znajomych, a nawet od innych sportowców bardzo mi pomogły – dodała gwiazda tenisa.

Iga Świątek zagra w turnieju w Cincinnati

Po zmaganiach w Paryżu Iga Światek odpuściła start w Toronto. Wznowi rywalizację w WTA Tour w Cincinnati.

