Polski talent zaczarował US Open! Ależ zagranie w wielkoszlemowym debiucie

Maks Kaśnikowski ma 21 lat i spory talent, co konsekwentnie udowadnia, z turnieju na turniej. Pochodzący z Warszawy tenisista w 2024 roku po raz pierwszy zameldował się w kwalifikacjach do wielkoszlemowego US Open. Polak w ostatnich miesiącach sięgnął po swoje dwa pierwsze zwycięstwa w turniejach singlowych z cyklu ATP Challenger Tour, wygrywając finały w portugalskim Oeiras oraz zmaganiach w Poznaniu.

Wcześniej Kaśnikowski zgarniał sukcesy tego typu, ale w znajdujących się półkę niżej zmaganiach ITF, zarówno w singlu, jak i deblu.

US Open: Maks Kaśnikowski z awansem i świetnym zagraniem

W swoim debiucie na kortach we Flushing Meadows-Corona Park, Polak poradził sobie z Emilio Navą. Kaśnikowski pokonał przeciwnika w trzech setach 6:2, 2:6, 6:2. Reprezentant USA, spoglądając na ranking ATP, był faworytem pojedynku z Polakiem. Kaśnikowski pokazał jednak spore umiejętności, a dodatkowo popisał się zagraniem, o którym błyskawicznie zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. Miało to miejsce w trzecim gemie decydującego, trzeciego seta.

Kwalifikacje do US Open mają trzy etapy. Po wygranej nad Navą Polaka czekają jeszcze dwie przeszkody, zanim zdoła wejść do drabinki głównej turnieju. Kolejne wyzwanie to Włoch Stefano Napolitano. Mecz młodego warszawianina z reprezentantem prosto z Półwyspu Apenińskiego już w środę (tj. 21 sierpnia), około godziny 20:00 polskiego czasu.

Warto podkreślić, że przez swoją pierwszą przeszkodę w kwalifikacjach US Open przebrnął również Kamil Majchrzak. Dużo bardziej doświadczony od Kaśnikowskiego, mając na swoim koncie występy w turniejach wielkoszlemowych Polak, ograł Amerykanina Michaela Zhenga 6:3, 6:7(5), 7:5. Majchrzak odwrócił losy meczu, przegrywając już 3:5 i 15:30 przy swoim podaniu. Najważniejsze jednak, że Polak gra dalej. Jego kolejnym przeciwnikiem będzie Kolumbijczyk Daniel Elahi Galan. Mecz zaplanowano na noc ze środy na czwartek (ok. 23:00) polskiego czasu.

Swoje przygody z kwalifikacjami na pierwszych meczach zakończyły za to polskie singlistki, Maja Chwalińska oraz Katarzyna Kawa.

Kiedy rozpoczyna się turniej główny US Open?

Wielkoszlemowe granie w fazie głównej ostatniego turnieju Wielkiego Szlema w 2024 roku rozpoczyna się w poniedziałek 26 sierpnia. Losowanie drabinek turniejowych zaplanowano za to na czwartek 22 sierpnia. W turnieju głównym na pewno zobaczymy czwórkę z Polski. Wśród singlistek zagrają: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch. Za to w przypadku panów, na ten moment pewny gry jest Hubert Hurkacz.

Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na sobotę 7 września, panowie zagrają o tytuł w niedzielę 8 września. Za zwycięstwo zarówno triumfatorka, jak i triumfator, zgarną po 3,6 miliona dolarów. Tytułu sprzed roku bronią Coco Gauff oraz Novak Djoković.

Mecze US Open, zarówno te kwalifikacyjne, jak i turnieju głównego, dostępne są na kanałach Eurosportu oraz platformie MAX.

