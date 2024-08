Polacy zachwycają w USA. Pozostał już tylko jeden krok

Historia dwóch naszych tenisistów jest zupełnie inna. Maks Kaśnikowski debiutuje w kwalifikacjach do US Open i pokazuje w Stanach Zjednoczonych, że pojechał tam nie tylko po doświadczenie, ale także po bardzo dobry wynik. Kamil Majchrzak natomiast bierze udział w tego typu zmaganiach pierwszy raz po dłuższej przerwie. Na razie obu panom wiedzie się świetnie.

Kaśnikowski i Majchrzak bez strat

W eliminacjach trzeba odnieść trzy zwycięstwa, by wejść do głównej drabinki wielkoszlemowego US Open. Pojedynki toczą się natomiast do dwóch wygranych setów. Kaśnikowski oraz Majchrzak w swoich pierwszych spotkaniach stracili po jednej partii. Młodszy z Polaków wygrał z Emilio Navą 6:2, 6:6, 6:2, a Majchrzak pokonał Michaela Zhenga 6:3, 6:7 (5), 7:5.

Zupełnie inaczej było w II rundzie kwalifikacji. Tam bowiem Kaśnikowski ograł Stefano Napolitano 7:5, 6:4. To niezwykle cenny triumf, bo Włoch jest sklasyfikowany 58 miejsc wyżej w rankingu ATP od naszego tenisisty. Ponadto ma już spore doświadczenie w zmaganiach kwalifikacyjnych do turniejów wielkoszlemowych. Wystarczy wspomnieć, że w 2017 roku potrafił wejść do głównej drabinki Rolanda Garrosa.

Nasz drugi zawodnik stracił natomiast zaledwie pięć gemów w rywalizacji z Danielem Galanem. Pokonał go 6:1, 6:4. Przeciwnik nie zaprezentował najlepszego tenisa. Wystarczy wspomnieć, że w krótkiej przestrzeni czasowej zanotował aż cztery podwójne błędy serwisowe.

Kaśnikowski i Majchrzak grają o awans

Polskim tenisistom pozostał tylko i aż jeden krok do występu w US Open. Decydujące mecze eliminacji mają rozegrać w czwartek. Rywalem Kaśnikowskiego będzie Antoine Escoffier. To spotkanie zostanie rozegrane jako drugie od godziny 17:00. Z Majchrzakiem będzie rywalizował natomiast Mattia Bellucci. Ten mecz odbędzie się jako trzeci od godz. 17:00.

