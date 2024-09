To może być dobry prognostyk dla Magdaleny Fręch. Polka z solidnym wejściem w turniej

Magdalena Fręch szybko zakończyła udział w US Open 2024. Dla Polki turniej w Nowym Jorku zakończył się już na pierwszej rundzie i porażce z Greet Minnen. Pochodząca z Łodzi zawodniczka pozostała jednak na kontynencie amerykańskim, przystępując do turnieju WTA 500 w Guadalajarze. W pierwszym spotkaniu w Meksyku zawodniczka pewnie pokonała Eminę Bektas 6:4, 6:4.

Magdalena Fręch udanie rozpoczęła turniej w Guadalajarze

Rozstawiona z piątym numerem Magdalena Fręch była znaczną faworytką spotkania I rundy z Eminą Bektas. Już w pierwszym gemie Polka przełamała rywalkę. To mogło zapowiadać łatwą drogę do wygrania seta, ale tak się nie stało. Jak pokazał czas, było to jedyne przełamanie czołowej tenisistki znad Wisły w tej odsłonie. Bektas potrafiła zaskoczył Polkę przy własnym podaniu, szybko kończąc gemy. Łodzianka miała w piątym gemie szansę na kolejne przełamanie, ale nie wykorzystała break pointa. Dla niej wystarczające było utrzymanie przewagi podania przy własnym serwisie. Nie miała z tym problemu, wykorzystując pierwszą piłkę setową w dziesiątym gemie (6:4).

W drugim secie kibice obejrzeli bardziej wyrównaną rywalizację. W drugim gemie Amerykanka była bliska przełamania Polki, lecz nie wykorzystała trzech break pointów. Zemściło się to na niej w kolejnej odsłonie partii, gdyż Fręch wykorzystała pierwszą okazję do przełamanie. Ku zaskoczeniu kibiców Bektas nie dała się stłamsić i po bardzo długim czwartym gemie to ona po raz pierwszy przełamała reprezentantkę Biało-Czerwonych. Na tablicy widniał remis 2:2 i można było oczekiwać zaciętej gry.

Zajmująca 117. pozycję w światowym rankingu Bektas nawiązała równą walkę ze znacznie wyżej sklasyfikowaną rywalką. Znów była bliska przełamania, lecz Polka pokazała siłę mentalną, wytrzymując dobry okres gry Amerykanki. Końcówka meczu należała do niej. W siódmym gemie bez straty punktu przełamała Bektas, wychodząc na prowadznie 4:3. Później wystarczyło jej nie popełnić zbyt wielu błędów. Wygrana 6:4 w kolejnej partii dała jej awans do drugiej rundy.

Magdalena Fręch zagra z Ashlyn Krueger

W kolejnej fazie turnieju WTA w Guadalajarze Magdalena Fręch zmierzy się z inną Amerykanką, Ashlyn Krueger. Zajmująca 51. miejsce w rankingu zawodniczka pokonała Tatjanę Marię w dwóch setach.

