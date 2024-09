Takiego trenera potrzebuje Hubert Hurkacz. Ekspert nie pozostawia wątpliwości

Niedawno Hubert Hurkacz zaskoczył decyzją o zakończeniu współpracy z Craigiem Boyntonem, z którym współpracować aż pięć lat. To ten duet dał radę wejść do czołowej „10” rankingu ATP i awansować na historyczną dla Polski siódmą lokatę.

Ekspert: Hurkaczowi potrzebny jest mentor

O rozstaniu Huberta Hurkacza z trenerem dowiedzieliśmy się po US Open. W związku z tą decyzją zaczęło przewijać się mnóstwo nazwisk związanych z potencjalną współpracą z Polakiem. Kilka z nich wymienił na łamach „Przeglądu Sportowego” Onet – Tomasz Wolfke. Ekspert ocenił tę decyzję i wskazał, co będzie najważniejsze dla najlepszego polskiego tenisisty.

– Myślę, że ruch ze zmianą trenera jest dobry, bo z tej współpracy ewidentnie nie byłoby już niczego dobrego, żadnego kroku naprzód. Sądzę, że Hubertowi potrzebny jest trener mentor – stwierdził.

– Tu nie chodzi o to, żeby ktoś zmienił jego tenis i technikę, bo w takim wieku tego się już nie robi. Poza tym nie ma po co, bo Hubert nie ma żadnej słabszej strony. Może troszkę return, ale tylko troszeczkę. To nie jest tak, że on ma jakąś dziurę w swojej grze — dodał.

To jest największy problem Huberta Hurkacza

Ekspert zwrócił uwagę na mentalność tenisisty. – U niego jest po prostu jakiś problem wolicjonalny. Trzeba go jakoś pobudzić. To nie jest typ wojownika, który gdy poczuje krew, to „przegryzie gardło”, jak np. Andy Murray – wymienił.

– I pewnie już taki będzie do końca kariery, bo ciężko zmienić człowieka, ale na pewno można spróbować nastawić go bardziej walecznie i nauczyć szybszego zamykania meczów, czyli doprowadzić do sytuacji, w której będzie bardziej dominował serwisem i częściej chodził do siatki także na innych nawierzchniach niż trawa — kontynuował.

Giełda nazwisk w związku z Hubertem Hurkaczem

Ekspert wymienił kilku uznanych trenerów, którzy mogliby współpracować z Polakiem, jak np. Goran Ivanisević, Magnus Norman, czy Juan Martin del Potro. Ponadto zdaniem Tomasza Wolfke z Hurkaczem powinien pracować ktoś, kto będzie mógł wpłynąć na jego strefę mentalną.

– Niezależnie, kto to będzie, to na pewno Hubert będzie mieć trenera z wysokiej półki, bo go na to stać, a jego wizytówką jest miejsce w rankingu. Na pewno znajdą się chętni do tego, aby z nim współpracować — zakończył.

Czytaj też:

Polska rewelacja pnie się w rankingu ATP. Kłopoty Huberta HurkaczaCzytaj też:

Na kogo postawi Hubert Hurkacz? Wielkie postacie tenisa mogą współpracować z Polakiem