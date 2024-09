Na kogo postawi Hubert Hurkacz? Wielkie postacie tenisa mogą współpracować z Polakiem

Hubert Hurkacz wcześnie pożegnał się z rywalizacją w US Open. Polak, który od lat ma problemy z przejściem drugiej rundy turnieju w Nowym Jorku, w tym roku znów odpadł w tej fazie rozgrywek. Porażka z Jordanem Thompsonem okazała się początkiem wielkich zmian w tenisowym życiu urodzonego we Wrocławiu zawodnika. Zwolnienie trenera Craiga Boyntona było wielkim trzęsieniem ziemi.

Wielkie postacie tenisa mogą współpracować z Hubertem Hurkaczem

Obaj panowie współpracowali ze sobą od lat. To właśnie u boku Amerykanina Polak osiągnął największe dotychczasowe sukcesy w karierze – triumf w ośmiu turniejach ATP czy awans do najlepszej czwórki Wimbledonu. Dodatkowo Hurkacz na stałe wszedł do pierwszej dziesiątki rankingu. Teraz jednak reprezentant Biało-Czerwonych potrzebuje nowego bodźca. Boynton obwieścił rozstanie w mediach społecznościowych.

Hubert Hurkacz ma teraz trudne zadanie wyboru nowego trenera. Portal sport.pl przygotował listę kandydatów na podstawie informacji ze świata tenisowego. Wśród potencjalnych kandydatów znajdują się między innymi były trener Andy’ego Murray’a Ivan Lendl (opcja mało prawodopodobna), Goran Ivanisević (były trener Novaka Djokovicia), Ivan Ljubicić, Brad Gilbert (były trener Andrei Agassiego), Magnus Norman (były trener Stana Wawrinki).

Niecodzienną propozycją jest postawienie na Juana Martina Del Potro. Słynny argentyński tenisista zakończył dwa lata temu karierą po problemach zdrowotnych i według portalu także może być jedną z opcji dla najlepszego tenisisty Polski.

Hubert Hurkacz zerka na konkurentów

Hubert Hurkacz póki co zajmuje siódmą pozycję w rankingu ATP, lecz to może się zmienić w zależności od poczynań jego rywali. W walce o sukces w US Open wciąż liczą się Alex de Minaur i Taylor Fritz, który tracą do Polaka 500-600 punktów.

