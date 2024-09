Iga Świątek dobrnęła do magicznej granicy. Trafiła do tenisowej elity

Początek US Open w wykonaniu Igi Świątek był nieco nerwowy, bo mecz I rundy z Kamillą Rachimową nie należał do przyjemnych dla oka. Polka miała spore wahania formy, ale co najważniejsze – zwyciężyła w dwóch setach (6:4, 7:6). Później jej zwycięstwa były już bardzo pewne. Najpierw oddała zaledwie jednego gema Enie Shibaharze. Następnie ograła 6:4, 6:2 Anastazję Pawluczenkową, a we wtorek okazała się lepsza od kolejnej Rosjanki Ludmiły Samsonowej, triumfując 6:4, 6:1.

Świątek w elicie

W ten sposób Świątek dobrnęła do granicy 100 rozegranych meczów w turniejach wielkoszlemowych. Reprezentantka Polski odniosła w nich 83 zwycięstwa, co pokazuje, jak wspaniały poziom prezentuje od początku swojej kariery w najważniejszych tenisowych imprezach. Serwis OptaAce wyliczył, że w erze open tylko sześć zawodniczek miało lepszy rezultat od Świątek na przestrzeni pierwszych 100 spotkań wielkoszlemowych.

W tym zestawieniu na czele znajduje się Monica Seles (93 zwycięstwa). Następnie mamy Chris Evert (90 triumfów), Steffi Graf (87), Martinę Hingis, Serenę Williams (obie po 86) oraz Venus Williams (85). Co ciekawe, w tej klasyfikacji Świątek wyprzedziła Marię Szarapową, która zwyciężała w 82 meczach.

Świątek pisze piękną historię

Po zwycięstwie z Samsonową liderka światowego rankingu zameldowała się w ćwierćfinale US Open. W nim zmierzy się z Jessicą Pegulą. Nie będzie to oczywiście łatwe starcie, ale Świątek śmiało może myśleć o największych laurach nowojorskiej imprezy. Przypomnijmy, że wygrywała już raz w swojej karierze US Open, a miało to miejsce w 2022 roku. Poza tym w zmaganiach wielkoszlemowych triumfowała jeszcze czterokrotnie – za każdym razem na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022-2024).

Świątek od sezonu 2022 zdominowała rywalizację w żeńskim tenisie. To, co warte uwagi, to fakt, że rzadko przegrywa najważniejsze spotkania. Łącznie zagrała w 26 finałach rangi WTA, z czego zwyciężyła 22. Pięć tytułów pojawiło się na jej koncie już w tym roku, a to przecież nie musi być koniec.

