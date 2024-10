Iga Świątek znalazła trenera? On ma jej pomóc w końcówce sezonu

Iga Swiątek wywołała ogromne zamieszanie decyzją z poprzedniego tygodnia. Polka po trzech latach współpracy rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Duet razem odnosił ogromne sukcesy z triumfami w Wielkim Szlemie oraz medalem olimpijskim włącznie. Liderka światowego rankingu chce zmian w swoich przygotowaniach i postawienia na zagranicznego szkoleniowca. W najbliższych tygodniach najprawdopodobniej będzie jednak korzystać z opcji tymczasowej.

Iga Świątek znalazła tymczasowego trenera

Choć Polka wycofała się z turnieju w Wuhan, to najprawdopodobniej przystąpi do finałów WTA rozgrywanych w Arabii Saudyjskiej. Kwestią nieznaną pozostaje jej występ w finałach Billie Jean King Cup, choć kapitan reprezentacji Dawid Celt wciąż trzyma jedno miejsce wolne. Według ustaleń serwisu sport.pl liderka rankingu WTA szykuje się na koniec sezonu z tymczasowym szkoleniowcem w postaci Tomasza Moczka. Polak to osoba dobrze znana raszyniance, gdyż do tej pory pełnił rolę jej sparingpartnera.

Moczek tworzy sztab szkoleniowy z Maciejem Ryszczukiem, fizjoterapeutą oraz trenerem przygotowania fizycznego Polki. To oni będą prowadzić Świątek w najbliższych tygodniach, a prawdopodobnie do zakończenia sezonu 2024. W nowe rozgrywki 23-latka wejdzie już z nowym szkoleniowcem.

Iga Światek szykuje się na końcówkę sezonu 2024

Start turnieju WTA Finals w Rijadzie zaplanowano na 2 listopada. W poprzedniej edycji finałów (w Cancun) Świątek okazała się najlepsza pokonując w finale Jessikę Pegulę.

Amerykanka była ostatnią rywalką, z jaką do tej pory mierzyła się Polka. Od ćwierćfinału US Open Świątek nie rozegrała ani jednego oficjalnego meczu. Zrezygnowała ze startów w turniejach WTA w Seulu, Tokio, Pekinie, a ostatnio także i w Wuhan. W ostatnich zawodach biorą udział Magdalena Fręch i Magda Linette.

Poznaliśmy plany Igi Świątek na zakończenie sezonu. Jej sztab przekazał decyzję

