Iga Świątek z poruszającym gestem. „Dbajcie o siebie i swoje rodziny”

Liderka rankingu WTA, medalistka olimpijska z igrzysk w Paryżu (2024), właściwie przy każdej możliwej okazji podkreśla, jak istotna jest kwestia odpowiedniego zadbania o sferę mentalną. Polka nie zaskoczyła zatem swoim szczególnym przekazem, który przygotowała specjalnie na 10 października.

Iga Świątek z mocnym wsparciem dla UNICEF Polska

Raszynianka zdecydowała się wesprzeć kwotą 200 tysięcy złotych UNICEF Polska. To piękny gest, który został opatrzony specjalnym filmikiem, na którym przemawia sama Świątek. Podkreślając, jak ważny to czas dla niej, ale też zachęcając innych do dbania – od strony mentalnej – o siebie oraz swoich najbliższych.

– Jak wiecie, co roku świętuję Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku obchodzimy go pod hasłem zdrowia psychicznego w miejscu pracy, dlatego o tym opowiadam na filmiku. Moją tradycją jest też wsparcie finansowe dla różnych organizacji i w tym roku zdecydowałam się przekazać 200 tys. złotych na UNICEF Polska, który rozwija program #OnMyMind „Dbaj o zdrowie psychiczne”. Nie będzie zdrowych standardów w kontekście pracy, jeśli dbanie o zdrowie psychiczne nie będzie dla nas ważne od najmłodszych lat, dlatego pomagam szczególnie organizacjom, które zajmują się najmłodszymi. Zachęcam Was, żebyście odwiedzili stronę UNICEF Poland, gdzie znajdziecie wartościowe materiały edukacyjne dla rodziców i dla nastolatków. Najpiękniejszym sposobem na świętowanie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest moim zdaniem właśnie edukacja w tym obszarze. Sama to robię! Dołączycie? Dbajcie o siebie i swoje rodziny – przekazała w mediach społecznościowych Świątek.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach tenisistka była nieobecna na światowych kortach. Polka rozstała się również ze swoim dotychczasowym pierwszym trenerem, Tomaszem Wiktorowskim. Z pewnością ten czas jest istotny dla Świątek od strony sportowej, zarówno w kontekście kolejnych miesięcy, jak i sezonów kariery.

10 października, czyli Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października, wspomniany Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, powinien zajmować bardzo istotne miejsce w kalendarzu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 300 mln ludzi na całym świecie cierpi na depresję. Przewiduje się, że liczba chorych za zaburzeniami psychicznymi nadal będzie się zwiększać. Z prognoz WHO wynika, że do 2030 r. depresja stanie się najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie.

