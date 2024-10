Hubert Hurkacz szczególnie o odchodzącej legendzie. Wyjątkowe słowa Polaka

Polak od kilku sezonów należy do czołówki światowego tenisa, będąc najczęściej klasyfikowanym w czołowej dziesiątce rankingu ATP. W ostatnich miesiącach Hubert Hurkacz nie miał jednak zbyt dobrego czasu. Kontuzja, której doznał podczas Wimbledonu, wykluczyła Polaka z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wrocławianin dodatkowo rozstał się ze swoim trenerem, co również pokazuje, jak trudny jest to czas dla niego.

Hubert Hurkacz w szczególny sposób pożegnał Rafaela Nadala

Niezależnie od zawirowań w drugiej części sezonu 2024, Hurkacz napisał kilka zdań na pożegnanie Rafaela Nadala. Hiszpan w czwartek (tj. 10 października) oficjalnie poinformował, że kończy sportową karierę. W ostatnich dwóch latach w głównej mierze Nadal walczył ze zdrowiem, a dopiero później z rywalami, spoglądając na jego problemy. Hiszpan sam przyznał, że w końcu należało podjąć właściwą decyzję, a w życiu tak już jest, że wszystko przemija. Czas jego kariery jako czynnego zawodnika, również.

Hurkacz umieścił wpis w mediach społecznościowych, opatrzony wspólnym zdjęciem z hiszpańską legendą.

„Tenisowy bohater i inspiracja. Życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości” – przekazał wrocławianin, pokazując zdjęcie z uśmiechniętym Nadalem.

Co ciekawe, warto przypomnieć, że Polak symbolicznie „zakończył” karierę innego wielkiego, Rogera Federera. Hurkacz spotkał się ze swoim największym idolem na korcie centralnym Wimbledonu w 2021 roku. Wrocławianin ograł wówczas Szwajcara w trzech setach. Jak się okazało, Polak dotarł do półfinału imprezy, a dla Federera był to ostatni oficjalny mecz w tourze ATP.

Hiszpański mistrz kończy karierę. Pożegnanie w Pucharze Davisa

Pożegnanie Nadal nastąpi podczas listopadowego Pucharu Davisa. Hiszpan będzie reprezentował swój kraj w Maladze. Nadal w swojej karierze wygrał aż 22 turnieje wielkoszlemowe. Aż czternaście razy triumfował na swoich ulubionych kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Po raz pierwszy w 2005, a po raz ostatni w 2022 roku.

To pokazuje, o jakiej skali potęgi sportowej klasy mowa.

