Agnieszka Radwańska wraca do gry! Świetne wieści przed Wimbledonem

W ostatnim czasie ponownie popularne okazały się powroty na kort, zwłaszcza wśród tenisistek. Najgłośniejszym przykładem jest bez wątpienia Serena Williams. Amerykanka, żywa legenda tenisa, która zagra razem ze swoją siostrą Venus w deblu podczas nadchodzącego wielkimi krokami Wimbledonu.

instagram

Agnieszka Radwańska wraca na kort! Polka ponownie w gronie legend tenisa

W obliczu takich decyzji, jak ta ze strony Sereny, wcale nie byłoby czymś specjalnie zaskakującym, gdyby ponownie w grze o rankingowe punkty pojawiła się Agnieszka Radwańska. Co ciekawe, finałowa rywalka Amerykanki z pamiętnego finału Wimbledonu w 2012 roku. Tamten sezon był zresztą dla tenisistki z Krakowa wyjątkowy, starsza z sióstr Radwańskich była numerem 2 na świecie.

Obecnie „Isia” ma 37 lat i rzeczywiście, ponownie pojawi się na korcie, ale w turnieju legend. Będzie miał on jednak miejsce na kortach w Londynie, a zostanie rozegrany w dniach 7-12 lipca.

Co ciekawe, Radwańska od pewnego czasu dołączyła do sztabu Magdy Linette. Poznanianka może liczyć na wsparcie byłej wielkoszlemowej finalistki. Obecność Radwańskiej zdecydowanie pomogła Linette, która uzyskuje coraz lepsze wyniki. Jak zatem widać, doświadczenie wyciągnięte z wielu lat spędzonych na korcie, była tenisistka potrafi przekazać swojej młodszej rodaczce.

Wimbledon 2026. Gdzie i kiedy oglądać wielkoszlemowe granie w Londynie?

Nie ulega wątpliwości, że to może być szczególny turniej dla polskich kibiców. Legendarny Wimbledon już w sezonie 2025 przyniósł mnóstwo dobrej energii – za sprawą wielkiego triumfu Igi Świątek w zmaganiach singlistek. Polka będzie w Londynie bronić wielkoszlemowego tytułu. Oprócz numeru 3 rankingu WTA prosto z Polski, wśród pań pewne startu w Wimbledonie są Magdalena Fręch, Magda Linette i Maja Chwalińska, która otrzymała tzw. dziką kartę.

W kwalifikacjach o swoją szansę dostania się do drabinki turnieju głównego powalczą za to dwie kolejne reprezentantki Polski – Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa.

Jeśli mowa o panach, Polskę będzie reprezentował już tradycyjny duet: Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Świetny czas notuje drugi z wymienionych, który właśnie wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wybrał bowiem w holenderskim 's-Hertogenbosch (ATP 250).

A pamiętajmy, że w przypadku Hurkacza mowa o półfinaliście Wimbledonu z 2021 roku. Tenisista z Wrocławia ma jednak słodko-gorzkie wspomnienia związane z londyńskim turniejem. Z jednej strony faktyczny sukces sprzed pięciu(!) lat, z drugiej jednak koszmarna kontuzja, odniesiona właśnie na londyńskiej trawie, która mocno skomplikowała karierę polskiego zawodnika. Miało to miejsce w 2024 roku.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Czytaj też:

Uśmiech wrócił na twarz Igi Świątek. Polka opublikowała wymowy wpisCzytaj też:

Czarodziejka Maja zaczęła nowe życie. Dajmy jej przestrzeń i zrozumienie