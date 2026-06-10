Uśmiech wrócił na twarz Igi Świątek. Polka opublikowała wymowy wpis

Przypomnijmy, że Iga Świątek podczas Roland Garros 2026 dotarła do IV rundy. Dokładnie 31 maja, w dniu swoich 25 urodzin, polska tenisistka przegrała jednak w Paryżu mecz z Martą Kostiuk.

Tym samym czterokrotna triumfatorka tej imprezy, nazywana Królową Paryża, musiała obejść się smakiem. Wspomniana Kostiuk dotarła ostatecznie do półfinału turnieju w stolicy Francji, potwierdzając, że jest w świetnej formie w sezonie 2026. Ostatecznie jednak Ukrainka przegrała wyraźnie z Mirrą Andriejewą. A Rosjanka w finale pokonała Maję Chwalińską.

Powrót Igi Świątek. Polka z uśmiechem pozdrawia z Londynu

Tak jak pisaliśmy na łamach WPROST, sukces drugiej z wymienionych Polek – prywatnie przyjaciółki Świątek – paradoksalnie, może tylko pomóc tej dużo bardziej znanej w świecie tenisa. Razem z zakończeniem zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa, rozpoczął się sezon na trawie.

A to właśnie tam, konkretnie w legendarnym miejscu w Londynie – czyli Wimbledonie – Świątek będzie bronić mistrzowskiego tytułu, w rewelacyjnym stylu zdobytego przed rokiem.

Polka zamieściła wpis za pośrednictwem mediów społecznościowych, pozdrawiając obserwujących właśnie z Wielkiej Brytanii. Po krótkim, zasłużonym odpoczynku, teraz przyjdzie czas na przygotowania do Wimbledonu.

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Londyński turniej rusza już pod koniec czerwca, spoglądając na kwalifikacje do głównej drabinki. Świątek będzie mogła liczyć na wysokie rozstawienie, zajmując miejsce numer 3 na światowych listach WTA.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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