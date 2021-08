Polscy kajakarze z awansami do półfinałów igrzysk olimpijskich. „Pierwsze koty za płoty”

W nocy z pierwszego na drugiego sierpnia do walki o półfinały igrzysk olimpijskich ruszyły polskie osady kajakarskie. Bezpośredni awans do następnej fazy wywalczyła Marta Walczykiewicz, a także duet Karolina Naja/Anna Puławska. Swoją kwalifikację wywalczyli także kanadyjkarze, którzy musieli przejść przez dodatkową fazę ćwierćfinałów.

Trzy osady z awansem do półfinału

Wicemistrzyni olimpijska z Rio Marta Walczykiewicz w sprincie K1 na 200 metrów minimalnie przegrała z Węgierką Dorą Lucz. Polka miała gorszy czas od swojej rywalki o zaledwie 0.002 sekundy. Ta kolejność jednak nie ma za dużego znaczenia, ponieważ obie zawodniczki awansowały do półfinału. – Nie będę narzekać. Wyciągam z biegu same plusy. Pierwszym jest to, ze wreszcie czułam się pobudzona na starcie – skomentowała kajakarka swój występ w rozmowie z TVP. - Przegrałam niewiele. Pierwsze koty za płoty - dodała Walczykiewicz.

Swój star eliminacyjny wygrały Karolina Naja i Anna Puławska. Dwójka pływająca na dystansie 500 metrów bez problemów awansowała do dalszej fazy zawodów. Swoje miejsce w półfinale mają też Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak, którzy zmuszeni byli występować w ćwierćfinałach. Do półfinału startu na 500 metrów nie udało się awansować debiutującej Helenie Wiśniewskiej. Wszystkie półfinały odbędą się 3 sierpnia. Zmagania na Sea Forest Waterway rozpoczną się o 2:30 w nocy polskiego czasu.

Czytaj też:

Polskie tenisistki stołowe bez awansu do ćwierćfinału. Koreanki wygrały do zera