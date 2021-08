Marta Walczykiewicz i inni. Jak poradzili sobie polscy kajakarze w półfinałach?

Marta Walczykiewicz awansowała do finału z trzeciego miejsca. Polka przyspieszyła w drugiej części sprintu i zapewniła sobie udział w walce o medale.

Droga Walczykiewicz do finału

Wicemistrzyni olimpijska z Rio Marta Walczykiewicz w eliminacjach sprintu na 200 metrów minimalnie przegrała z Węgierką Dorą Lucz. Polka miała gorszy czas od swojej rywalki o zaledwie 0.002 sekundy. Ta kolejność jednak nie miała za dużego znaczenia, ponieważ obie zawodniczki awansowały do półfinału. – Nie będę narzekać. Wyciągam z biegu same plusy. Pierwszym jest to, ze wreszcie czułam się pobudzona na starcie – skomentowała wtedy kajakarka swój występ w rozmowie z TVP. – Przegrałam niewiele. Pierwsze koty za płoty – dodała Walczykiewicz. Finał z udziałem naszej zawodniczki zaplanowany jest na 3 sierpnia na godzinę 4:37.

Kanadyjkarze również z finałem

Bardzo rozważnie i dobrze taktycznie popłynęli w swoim półfinale kanadyjkarze. Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak przez większość czasu trzymali się czwartej pozycji, a na ostatnich 250 metrach (zawody rozgrywane były na 1000 metrów) przyspieszyli i zakończyli ostatecznie na 3. miejscu. Panowie popłyną w finale 3 sierpnia o godzinie 4:54.

Czytaj też:

Tokio 2020. Marcin Lewandowski upadł podczas eliminacji! Awansował po proteście