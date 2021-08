Tokio 2020. Marcin Lewandowski upadł podczas eliminacji! Awansował po proteście

Zmagania Biało-Czerwonych na stadionie olimpijskim w Tokio rozpoczęli polscy biegacze. W pierwszej turze biegł Michał Rozmys, w drugiej, pechowej wystąpił zaś Marcin Lewandowski.

Michał Rozmys przez cały dystant biegł przez w środku stawki. Na finiszu wyrwał przeciwnikowi z Wielkiej Brytanii szóste miejsce i bezpośrednio awansował do półfinału na 1500 metrów. – Dobrze poprowadzony bieg, ale było sporo potknięć. Na 150 metrów do mety widziałem ze Tetera jest przede mną liczyłem, że ruszy mocniej, a on zaczął zwalniać więc na niego wpadłem – powiedział Polak w rozmowie z TVP.

Dramat Marcina Lewandowskiego

Marcin Lewandowski biegł przez ponad kilometr na samym końcu stawki, ciągle kontrolując przebieg wydarzeń na torze. Polak trzymał się wewnętrznej części tartanu i również tą stroną przypuścił atak na finiszu. Podczas ostatniego okrążenia Biało-Czerwony potknął się o innego zawodnika i upadł. Zawodnik został zapytany po biegu, czy będzie składał protest. – Nie wiem. To jest rola działaczy. Ja się nie łudzę, jak pobiegnę to fajnie. Jak nie to nie – powiedział załamany Polak. Wiadomo jednak, że protest został złożony i czekamy na decyzję sędziów.

