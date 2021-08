Półfinał igrzysk nie dla Polaków. Biało-Czerwoni odpadli po tie-breaku z Francją

9:15 Koniec. Polacy żegnają się z igrzyskami, a Francuzi zagrają w półfinale z Argentyną. 9:14 Semeniuk dobrze kończy akcję Polaków. 8:14 Leon w siatkę. Francuzi mają kilka piłek meczowych. 8:13 Leon znowu skutecznie z lewego skrzydła. 7:13 Kurek zagrywa w siatkę. 7:12 Leon obija blok rywali. 6:12 Francuzi znowu punktują. Potrzebujemy cudu, by odrobić straty. 6:11 Chinenyeze przebił się środkiem. Szkoda tej akcji, bo mieliśmy szansę na skończenie ataku. 6:10 Leon w aut, ale na szczęście po bloku rywali. 5:10 N'Gapeth obija ręce Polaków. 5:9 Kurek po bloku trafia w boisko. 4:9 Autowy blok Polaków. Coraz gorzej to wygląda. Czas dla Heynena. 4:8 Semeniuk nie zakończył akcji Polaków, a rywale odpowiedzieli skuteczną kontrą. 4:7 Semeniuk ze skrzydła i mamy czwarty punkt. 3:7 Nowakowski serwuje w siatkę. 3:6 Kurek skończył akcję Biało-Czerwonych. 2:6 Patry świetnie zagrał na pojedynczym bloku. 2:5 Clevenot omija potrójny blok Polaków. Heynen prosi o czas. 2:4 Leon serwuje w siatkę. 2:3 Leon punktuje mimo podwójnego bloku Francuzów. 1:3 N'Gapeth ze środka obija blok Polaków. 1:2 Patry wykończył kontrę i Zatorski nie był w stanie obronić tej piłki. 1:1 Brizard psuje zagrywkę. 0:1 N'Gapeth z lewego skrzydła i Francuzi obejmują prowadzenie. Za chwilę ostatni, decydujący set. 21:25 Patry ze skrzydła i Drzyzga nie broni. Czeka nas tie-break! 21:24 Kurek po rękach Francuzów i mamy kolejny punkt. 20:24 N'Gapeth poradził sobie z blokiem Polaków. 20:23 Semeniuk obił blok rywali. 19:23 Niestety, Francuz zdołał obić blok Polaków. Punkt dla rywali, którzy odskakują nam już na cztery oczka. 20:22 Clevenot atakuje w aut! Będzie jednak challenge. 19:22 Nowakowski skutecznie atakuje środkiem. 18:22 Semeniuk zatrzymany blokiem. 18:21 Kurek fatalnie przestrzelił! 18:20 Stawiamy blok, ale niestety autowy! 18:19 Leon z lewego skrzydła i mamy kolejny punkt! 17:19 Chinenyeze skutecznie atakuje ze środka. 17:18 N'Gapeth serwuje w siatkę. 16:18 Francuzi z drugiej linii i nie zdołał tego obronić Drzyzga. 16:17 Leon obija blok rywali. 15:17 Teraz Francuzi odpowiadają atakiem ze środka. 15:16 Leon atakuje środkiem z drugiej linii! 14:16 Le Goff ze środka i Bieniek nie zdołał wyblokować rywala. 14:15 Kurek atakuje po bloku i zaczynamy odrabiać straty. Heynen prosi o czas. 13:15 Bieniek trafiony piłką przy siatce. Francuzi uciekają nam na dwa punkty. 13:14 N'Gapeth nie myli się z lewego skrzydła. 13:13 Francuzi przyjęli zagrywkę Nowakowskiego i skutecznie przeprowadzili kontrę. 13:12 Patry serwuje w aut. 12:12 Tym razem Leon zagrywa w siatkę. 12:11 As serwisowy Leona! 11:11 Kolejna długa wymiana i dobrze zakończył kontrę Leon. 10:11 Patry trafił teraz Kurka i punkt dla Francuzów. 10:10 Leon obija blok Francuzów. 9:10 Bieniek zagrywa w siatkę. 9:9 Drzyzga do Leona i znowu skuteczny atak! 8:9 Chinenyeze popisał się teraz świetnym atakiem ze środka. 8:8 Odpowiadamy atakiem Bieńka ze środka. 7:8 N'Gapeth po bloku i Francuzi obejmują prowadzenie. Heynen prosi o czas. Niestety, Francuzi utrzymują remis. 7:7 Śliwka znowu nie skończył ataku. Patry za to trafia w boisko. Heynen prosi o challenge. 7:6 Śliwka szukał bloku rywali, ale bez powodzenia. 7:5 Tym razem N'Gapeth zaatakował z miejsca i zdobył punkt dla Francuzów. 7:4 N'Gapeth w aut. 6:4 Patry trafia w środek z drugiej linii. 6:3 Kurek znowu nie do zatrzymania. Bardzo dobry atak z prawego skrzydła. 5:3 Gramy blokiem, ale niestety Patry obił ręce Polaków. 5:2 Znowu Leon, tym razem popisał się atakiem w drugą strefę. 4:2 Clevenot trafia w boisko. 4:1 Leon, Leon, Leon! Kończymy arcytrudną i długą wymianę! 3:1 Kurek odpowiada dobrym atakiem. 2:1 Leon kiwnął, ale Francuzi skutecznie zagrali blokiem. 2:0 As serwisowy Bieńka! 1:0 Zaczynamy od mocnego i celnego ataku Leona. Za chwilę zaczynamy czwartego seta. Mamy nadzieję, że to będzie ostatnia partia w tym meczu. 25:21 Leon z trudnej pozycji, ale kończy seta skutecznym atakiem ze skrzydła! 24:21 Leon punktuje z lewego skrzydła! Mamy piłki setowe! 23:21 Bieniek zagrał środkiem, ale niestety w aut. 23:20 N'Gapeth poradził sobie z podwójnym blokiem Polaków. 23:19 Leon środkiem z drugiej linii i mamy kolejny punkt. 22:19 Śliwka nie dał rady wybronić ataku Clevenota. Trener Francuzów poprosił o czas. 22:18 Bieniek zatrzymał N'Gapetha blokiem! 21:18 Bieniek świetnie atakuje środkiem! 20:18 Kaczmarek przekroczył linię, a w dodatku zaserwował w siatkę. 20:17 Powtórka wykazała dotknięcie siatki przez Clevenota. Mamy trzypunktowe prowadzenie! 19:18 Długa wymiana, która kończy się autowym blokiem Polaków. Heynen prosi jednak o challenge. 19:17 Louati wchodzi na zagrywkę i serwuje w siatkę. 18:17 Kurek powstrzymany blokiem. 18:16 N'Gapeth też serwuje za końcową linię. 17:16 Kurek psuje zagrywkę. 17:15 Clevenot znowu z drugiej linii, ale tym razem w aut. 16:15 Świetny blok Nowakowskiego i Kurka! Zatrzymany N'Gapeth! 15:15 Clevenot skutecznie z drugiej linii. 15:14 Leon trafia po bloku w boisko. 14:14 Patry skutecznie zaatakował z drugiej linii. 14:13 Biało-Czerwoni dobrze zagrali blokiem. 13:13 Skuteczna kiwka Brizarda. 13:12 Kurek znowu dobrze atakuje ze skrzydła. 12:12 N'Gapeth ze środka i znowu remis. 12:11 Leon ze środka! To było nie do obrony. 11:11 Patry atakuje po bloku. 11:10 Leon znowu atakuje z lewej strony i znowu celnie. 10:10 Chinenyeze punktuje po ataku ze środka. 10:9 Szybki atak Leona i znowu prowadzimy. 9:9 Brizard popisał się asem serwisowym. 9:8 N'Gapeth znowu punktuje po ataku z lewego skrzydła. 9:7 Kurek kiwnął i znowu mamy dwupunktowe prowadzenie. 8:7 N'Gapeth obija polski blok. 8:6 Tym razem Kurek się nie pomylił. 7:6 Kurek zablokowany. 7:5 Drzyzga psuje zagrywkę. Trener Francuzów poprosił o czas. 7:4 Drzyzga do Kurka, a ten kończy mocnym atakiem w drugą strefę. 6:4 Ależ przymierzył Śliwka! Rywale bezradni przy tym ataku. 5:4 Teraz Le Goff punktuje ze środka. 5:3 Sprytny atak Kurka z prawego skrzydła. 4:3 Gramy środkiem i Francuzi nie mieli nic do powiedzenia przy ataku Nowakowskiego. 3:3 Leon postraszył rywali zagrywką, ale Śliwka źle kończył akcję. 3:2 Zatorski wyczyniał cuda w obronie, a długą wymianę zakończył Kurek! Świetna akcja Polaków. 2:2 Kurek poradził sobie z potrójnym blokiem. 1:2 Kurek też serwuje niecelnie. 1:1 Brizard zagrywa za końcową linię. 0:1 Patry zaczyna od ataku po palcach Polaków. Za moment zaczynamy trzeciego seta. 22:25 Francuzi atakują środkiem i wygrywają drugą partię! 22:24 Kurek przedłuża szanse Biało-Czerwonych na wygraną w tym secie. 21:24 Patry obija blok. Piłki setowe dla rywali. 21:23 Clevenot psuje zagrywkę. Powtórki pokazały, że atak Polaka był mocno autowy. 20:23 Śliwka fatalnie przestrzelił. Heynen prosi o challenge. 20:22 Teraz Leon nieczysto odbił piłkę. 20:21 Polacy trzy razy grali w tej akcji blokiem, ale ostatecznie punkt dla Francuzów. Trener Trójkolorowych prosi o czas. 20:20 Nieczysto odbita piłka po stronie Francuzów i mamy remis! 19:20 Kurek atakuje po rękach Francuzów. 18:20 Kubiak zablokowany. Francuzi znowu odskakują na dwupunktowe prowadzenie. 18:19 Bieniek atakuje ze środka i mamy punkt. Heynen prosi o przerwę. 17:19 Patry atakuje po rękach Bieńka. 17:18 Polacy stawiają blok, ale niestety piłka trafia w aut. 17:17 N'Gapeth serwuje za końcową linię. 16:17 Leon powstrzymany przez potrójny blok. 16:16 Kurek też serwuje w siatkę. 16:15 Brizard trafia w siatkę. 15:15 Za lekka zagrywka Nowakowskiego i punkt dla Francuzów. 15:14 Chinenyeze atakuje środkiem, ale w aut. 14:14 Długa wymiana, która kończy się autowym atakiem Patry'ego. Ważny punkt dla Polaków! 13:14 Kurek z prawej strony i mamy kolejny punkt. 12:14 Patry mocno zaatakował i Drzyzga nie był w stanie obronić tej piłki. 12:13 Clevenot również psuje zagrywkę. 11:13 Drzyzga serwuje w siatkę. 11:12 Patry psuje zagrywkę. 10:12 Francuzi środkiem i kolejny punkt dla rywali. 10:11 Kurek! Dobry atak z drugiej linii. 9:11 Autowy blok Polaków. 9:10 Dużo szczęścia mieli teraz Polacy, piłka po siatce wpada po stronie Francuzów. Heynen prosi o przerwę. 8:10 Bieniek zablokowany na środku. 8:9 Kolejna zepsuta zagrywka, tym razem w wykonaniu Kurka. 8:8 Brizard też serwuje w aut. 7:8 Kochanowski psuje zagrywkę. 7:7 Teraz autowy blok po stronie Francuzów, którzy nie byli w stanie powstrzymać Kurka. 6:7 Autowy blok Polaków po ataku N'Gapetha. 6:6 Dobra akcja Kochanowskiego i Drzyzgi, mamy szósty punkt. 5:6 Kochanowski pogubił się przy siatce, co skutecznie wykorzystał Brizard. 5:5 Patry psuje zagrywkę i znowu mamy remis. 4:5 Clevenot skutecznie lewym skrzydłem. 4:4 Biało-Czerwoni postawili blok, ale niestety piłka spadła na aucie. 4:3 Gramy środkiem i Bieniek zdobywa czwarty punkt dla Polaków. 3:3 Drzyzga zablokowany i mamy remis. 3:2 Teraz Trójkolorowi obili nasz blok. 3:1 Kurek! Dobry atak z prawego skrzydła. 2:1 Rywale odpowiedzieli atakiem z lewego skrzydła. 2:0 Kurek świetnie obronił atak N'Gapetha, a Leon zakończył akcję Polaków atakiem w drugą strefę. 1:0 Kurek obija blok i zaczynamy drugiego seta od punktu dla Polaków. Za chwilę początek drugiej partii. 25:21 Chaotyczna akcja Polaków, ale skutecznie kończy Kurek! Wygrywamy pierwszego seta! 24:21 Rywale psują zagrywkę! 23:21 Tym razem Leon powstrzymany blokiem. 23:20 Dobra kiwka rywali. 23:19 Leon! Świetny atak ze środka i zbliżamy się do zwycięstwa w secie! 22:19 Francuzi atakują środkiem i mają kolejny punkt. 22:18 Jednak było boisko! 22. punkt dla Polaków. 21:19 Kurek bardzo mocno zaatakował z prawego skrzydła, ale nie trafił w boisko. Heynen prosi jednak o challenge. 21:18 Teraz Kochanowski za słabo podbił piłkę i punkt dla Francuzów. Powtórka pokazała, że Francuz dotknął siatki! 21:17 Kolejny błąd Trójkolorowych, ale rywale chcą sprawdzić te akcję. 20:17 Jeden z Francuzów dotknął siatki i odzyskujemy trzypunktowe prowadzenie. Na zagrywce Bieniek. 19:17 Brizard psuje zagrywkę, ufff. Kolejna przerwa dla trenera Polaków. 18:17 Teraz Kubiak trafiony zagrywką i przewaga Polaków stopniała do zaledwie punktu. 18:16 Kubiak zatrzymany blokiem. Odrabiają Francuzi. 18:15 Kurek znowu psuje akcję, tym razem atakując w aut. Heynen prosi o czas, bo jego podopieczni stracili kilka punktów pod rząd. 18:14 Kurek atakuje w siatkę. 18:13 Leon psuje zagrywkę. 18:12 N'Gapeth zaatakował środkiem z drugiej linii, ale niecelnie! 17:12 Francuzi świetnie wybronili atak Kurka i skutecznie wyprowadzili kontrę środkiem. 17:11 Drzyzga najpierw obronił kiwkę rywali, Kubiak wystawił piłkę Leonowi, a ten skutecznie zaatakował. 16:11 Drzyzga zatrzymał rywala blokiem. Trener Francuzów prosi o kolejną przerwę. 15:11 Leon! Co za atak! Francuzi byli bezradni w obronie. 14:11 Kurek zaatakował po bloku i mamy już trzy punkty przewagi! 13:11 Leon rozkręca się z akcji na akcję, teraz atakował z lewego skrzydła. 12:11 Kochanowski serwuje, Francuzi przyjmują i skutecznie kontrują środkiem. 12:10 Trójkolorowi ponownie punktują, ale po chwili odpowiada Leon. 11:9 Znowu powiększamy prowadzenie 10:9 Francuzi znowu skutecznie punktują. 10:8 Kubiak atakuje środkiem i mamy kolejny punkt. 9:8 Francuzi odrabiają straty 9:7 Teraz skutecznie z drugiej linii zaatakował N'Gapeth 9:6 Powiększamy prowadzenie! 8:6 Polacy zagrali blokiem, ale niestety piłka wpada w aut. 8:5 Kubiak zaatakował po bloku, dzięki czemu odskakujemy rywalom na trzy punkty. Trener Francuzów poprosił o czas. 7:5 Leon skutecznie atakuje z drugiej linii i powiększamy prowadzenie! 6:5 Obejmujemy prowadzenie po ataku Kurka z prawego skrzydła. 5:5 Francuzi przyjęli zagrywkę Leona, ale atakują w aut. 4:5 Leon punktuje! 3:5 Clevenot teraz obił polski blok, do którego skakał Drzyzga. 3:4 Kubiak rozegrał do Leona, ten zaatakował, ale niestety w siatkę. 3:3 N'Gapeth wpadł w siatkę, dzięki czemu mamy remis 2:3 Bardzo dobra akcja środkiem i Bieniek daje kolejny punkt Polakom. 1:3 Biało-Czerwoni grają blokiem, ale autowo. Francuzi powiększają przewagę. 1:2 Teraz dobrze z prawego skrzydła zaatakował Kurek! 0:2 Kochanowski zablokowany i kolejny punkt dla Trójkolorowych. 0:1 Kubiak psuje zagrywkę i Francuzi wychodzą na prowadzenie Zaczynamy bój o półfinał igrzysk! 14:29 Polacy rozpoczną w składzie: Kurek, Leon, Drzyzga, Kubiak, Kochanowski, Zatorski i Bieniek. 14:26 Czas na hymny narodowe! 14:15 Mecz z Francją zaczyna się już za 15 minut! 13:42 Zwycięzca starcia ćwierćfinałowego w walce o finał igrzysk zmierzy się z Argentyną:



Dreszczowiec w meczu Włochów z Argentyną. Wiemy, z kim Polacy mogą zagrać w półfinale igrzysk 13:30 Przypomnijmy, mecz Polaków z Francuzami rozpocznie się o godz. 14:30.

Polscy siatkarze turniej olimpijski rozpoczęli od starcia z Iranem, które przegrali 2:3. Była to jedyna jak do tej pory porażka aktualnych mistrzów świata na igrzyskach w Tokio. Później podopieczni Vitala Heynena wygrywali kolejno z Włochami (3:0), Wenezuelą (3:1), Japonią (3:0) i Kanadą (3:0).

Trzy porażki Francuzów

Francuzom z kolei przyszło rywalizować w teoretycznie trudniejszej grupie. Trójkolorowi najpierw przegrali 0:3 ze Stanami Zjednoczonymi, a później rozbili w takim samym stosunku setów Tunezyjczyków. Mistrzowie Europy z 2015 roku przegrali następnie z Argentyną (3:2), wygrali z Rosyjskim Komitetem Olimpijskim (3:1), a w ostatnim starciu fazy grupowej ulegli Brazylijczykom (2:3).

Obie reprezentacje mierzyły się już w tym roku w Lidze Narodów. Wówczas górą byli Francuzi, którzy wygrali po tie-breaku. W końcowej klasyfikacji wyżej notowani byli jednak Biało-Czerwoni, którzy wywalczyli drugie miejsce, tuż za Brazylijczykami. Trójkolorowi zakończyli turniej na najniższym stopniu podium.

Czytaj też:

Dreszczowiec w meczu Włochów z Argentyną. Wiemy, z kim Polacy mogą zagrać w półfinale igrzysk