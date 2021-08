Tokio 2020. Przetasowania w klasyfikacji medalowej igrzysk. Zmiana lidera w ostatnim dniu zmagań

Przez długi czas wydawało się, że to Chińczycy wygrają klasyfikację Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Do zmiany na pozycji lidera doszło dopiero ostatniego dnia zmagań, kiedy to kolejne krążki zdobyli sportowcy ze Stanów Zjednoczonych.

Ostatnie dni zmagań olimpijskich upływały pod znakiem dominacji Chińczyków, którzy przez długi czas byli liderami klasyfikacji medalowej. Sportowcy z Państwa Środka zostali jednak pokonani przez Amerykanów, którzy jeszcze w niedzielę 8 sierpnia powiększyli swój dorobek. Złote krążki zdobyły siatkarki, koszykarki oraz kolarka torowa Jennifer Valente. To z 39 złotymi medalami na koncie pozwoliło Amerykanom wygrać klasyfikację generalną. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych zdobyli nie tylko najwięcej złotych krążków, ale także najwięcej krążków w ogóle. Igrzyska zakończyli z imponującą liczbą 113 medali, w tym 41 srebrnych i 33 brązowych. Chińczycy zdobyli o jeden złoty medal mniej, do tego dołożyli 32 srebra i 18 brązów. Czołową trójkę zamykają Japończycy z 58 krążkami na koncie (27 złotych, 14 srebrnych i 17 brązowych). Tuż za podium znalazła się najlepsza reprezentacja z terenu Europy, czyli Wielka Brytania (65 medali, w tym 22 złote). Polacy zakończyli igrzyska na 17. miejscu za sprawą czterech złotych, pięciu srebrnych i pięciu brązowych medali. Za Biało-Czerwonymi znaleźli się m.in. Hiszpanie, Szwedzi czy Chorwaci. Czytaj też:

