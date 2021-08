„Aniołki Matusińskiego”, Włodarczyk i inni. Medale Biało-Czerwonych na igrzyskach olimpijskich

Kibice Biało-Czerwonych długo czekali na pierwszy medal naszej reprezentacji podczas igrzysk olimpijskich Sukces nadszedł dopiero w szóstym dniu oficjalnych zmagań w Tokio. Polskie wioślarki w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann zdobyły srebrny krążek w wioślarskiej czwórce podwójnej.

– Mam nadzieję, że nasz medal złamał tę złą passę Polaków i proszę was, nie hejtujcie tych sportowców – powiedziała wtedy Kobus-Zawojska. – Samo bycie tutaj to coś wielkiego. Mam nadzieję, że my dodamy teraz otuchy wszystkim kolejnym startującym zawodnikom – dodała zdobywczyni pierwszego medalu dla Polaków. Czas pokazał, że miała rację.

Dziewięć medali w lekkoatletyce

Reprezentacja Polski zdobyła w sumie podczas igrzysk olimpijskich 14 medali. Aż dziewięć z nich zostało wywalczonych w lekkoatletyce. Świetnie zaprezentowali się polscy biegacze, którzy w sztafecie mieszanej 4x400 metrów i sztafecie kobiet zdobyli odpowiednio złoty i srebrny medal. Dodatkowo brązowy medal na 800 metrów wybiegał Patryk Dobek. Kolejne złoto dorzucił jeszcze Dawid Tomala w chodzie na 50 kilometrów.

Biało-Czerwoni pokazali również, jaką są potęgą w rzucie młotem. Na damskim podium stanęła mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk i brązowa medalistka Malwina Kopron. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Wojciech Nowicki a na najniższym stopniu podium stanął Paweł Fajdek. Srebrny medal olimpijski wywalczyła Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem.

Akweny wodne i mata zapaśnicza

Oprócz czwórki podwójnej Biało-Czerwone zawodniczki podbili tokijskie wody jeszcze trzy razy. Karolina Naja i Anna Puławska w kajakarskich dwójkach popłynęły po srebro, natomiast w czwórce wraz z Justyną Iskrzycką i Heleną Wiśniewską panie wywalczyły brąz. Swój srebrny medal do kolekcji dorzuciły żeglarki Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec, które brały udział w zawodach klasy 470. Dość niespodziewanie brązowy medal wywalczył Tadeusz Michalik, który startował w zapasach.

Igrzyska olimpijskie w Tokio są dla Biało-Czerwonych najlepszymi od czasów Sydney w 2000 roku. Tam nasza reprezentacja również zdobyła 14 medali.

