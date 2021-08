Tour de Pologne ruszy z Sanoka. Przed nami walka na kolejnym etapie

Drugi etap Tour de Pologne zakończył się w Przemyślu, a jako pierwszy na linii mety zameldował się Joao Almeida. Kolarz z drużyny Deceuninck-Quick Step wyprzedził Diego Ulissiego, Mateja Mohoricia i Michała Kwiatkowskiego oraz objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Koszulki lidera będzie bronił na trzecim etapie, który czeka nas już w środę 11 sierpnia.

Okazja dla sprinterów

Kolarze pojadą z Sanoka do Rzeszowa, a pierwsza część liczącej 226 kilometrów trasy będzie mocno pofałdowana. Zawodnicy po zmierzeniu się z podjazdami i zjazdami będą finiszowali na łatwiejszym terenie, co jest dobrą wiadomością dla szybkich kolarzy. – Trzeci etap 78. Tour de Pologne to okazja dla sprinterów, aby wykazać się swoimi szczególnymi umiejętnościami. Nim przystąpią do rywalizacji, kolarze przejadą przez Bieszczady, gwarantujące nie tylko niespodziewane zwroty akcji, ale i przepiękne krajobrazy – zapowiedział organizator wyścigu, Czesław Lang.

Na zawodników czekają trzy premie lotne: w Ustrzykach Dolnych, Kańczudze i Łańcucie. Górale z kolei mogą powalczyć o punkty do klasyfikacji na premii mieszczącej się przy Hotelu Arłamów, a także w Gruszowej i Kalwarii Pacławskiej.

Gdzie oglądać etap Tour de Pologne?

Start honorowy trzeciego etapu wyścigu zaplanowano na godz. 13. 10 minut później kolarze rozpoczną normalne ściganie, a na metę wjadą około godz. 18:49. Transmisja zmagań będzie dostępna na antenach TVP 1 (od godz. 17:30), TVP Sport (od godz. 12:55) oraz Polsat Sport (od godz. 13:25).

