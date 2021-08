Przed nami ostatni etap Tour de Pologne. Almeida dopełni formalności?

Joao Almeida podczas szóstego etapu potwierdził, że jest kandydatem do wygrania całego Tour de Pologne. Portugalczyk wprawdzie uzyskał drugi czas, ale i tak był najlepszy ze ścisłej czołówki. Za plecami zawodnika Deceuninck-Quick Step doszło z kolei do małych przetasowań.

Etap dla sprinterów

Matej Mohorić traci już 26 sekund do lidera, a na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej wskoczył Michał Kwiatkowski, który wyprzedził Diego Ulissiego. Polak ma 33 sekundy straty do Almeidy, który w niedzielę 15 sierpnia powinien postawić kropkę nad i pewnie „dowieźć” zwycięstwo do mety.

Kolarze podczas siódmego, ostatniego już etapu wyścigu, pojadą 145 kilometrów z Zabrza do Krakowa. Po drodze powalczą o premię górską i lotną, a finisz na krakowskich Błoniach to okazja dla sprinterów, by jeszcze zaistnieć w Tour de Pologne i sięgnąć po zwycięstwo etapowe. Prawdopodobnie do stolicy Małopolski dojedzie cały peleton, co będzie działało na korzyść Almeidy. Trudno wyobrazić sobie, by ktoś na tego typu etapie odebrał Portugalczykowi koszulkę lidera.

Transmisja Tour de Pologne

Start honorowy siódmego etapu nastąpi o godz. 15:10, a 10 minut później rozpocznie się start ostry. Przyjazd kolarzy na metę powinien nastąpić około godz. 18:42. Transmisja z trasy będzie dostępna na antenach TVP 1 (od godz. 17:35), TVP Sport (godz. 14:50) oraz Polsat Sport (godz. 14:50).

