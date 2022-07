Tour de Pologne 2022. Polak na czele klasyfikacji najaktywniejszych

Drugi etap Tour de Pologne w całości odbył się na Lubelszczyźnie. Kolarze mieli do pokonania 205,6 kilometra z Chełma. Zawodnicy na linię mety wjechali w Zamościu, gdzie musieli pokonać blisko 9. kilometrową rundę wokół „perły renesansu”.

2. etap Tour de Pologne. Zwyciężył Gerben Thijssen

W tym etapie finiszował peleton, ale jako pierwszy linię mety przekroczył Gerben Thijssen (Intermarche – Wanty – Gobert Matériaux), drugi był Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), jako trzeci dojechał Jonathan Milan (Bahrain Victorious). Tuż za nimi finiszował Olav Kooij (Jumbo-Visma).

Na trasie do zdobycia były, aż trzy Premie Lotne LOTTO. Pierwsza w Hrubieszowie, druga w Tomaszowie Lubelskim i ostatnia w Szczebrzeszynie. Po drodze były jeszcze dwie Premie Górskie PZU IV kat. Podjazd w Michalowie-Kolonii i zaraz po niej kolejna wspinaczka po Premię Górską PZU IV kat. w Sabaudii.

Nowy lider Tour de Pologne 2022

Po tym etapie koszulkę lidera klasyfikacji generalnej zdobył Jonas Abrahamsen (Uno-X) z czasem 10:05:12, który prowadzi także w klasyfikacji górskiej, po drodze wygrywając pierwszą premię górską i trzecią lotną. Granatową koszulkę w klasyfikacji najaktywniejszych zachował Polak Patryk Stosz, który zgarnął Premie Lotną LOTTO w Hrubieszowie. Wiceliderem klasyfikacji górskiej jest inny reprezentant Polski – Piotr Brożyna, który w tym etapie wygrał drugą premię górską

Przed rozpoczęciem 2. etapu wycofało się dziewięciu kolarzy, którzy wzięli udział we wczorajszej kraksie na końcówce inauguracji Tour de Pologne. W tym wyścigu również doszło do niegroźnego wypadku około 8 kilometrów przed metą. Na szczęście nie wyglądało to groźnie.

