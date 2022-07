Rusza Tour de Pologne 2022. Wiemy, jakie „niespodzianki” czekają na kolarzy

W tegorocznej edycji Tour de Pologne wystąpi aż jedenastu Polaków. Michał Kwiatkowski, który miał być największą gwiazdą startującą z naszego kraju, ostatecznie nie pojedzie. Kolarz został wycofany z udziału w wyścigu. Na tourze nie zabraknie innych świetnych zawodników z całego świata. Zdaniem ekspertów faworytami do zwycięstwa na polskich szosach są Thymen Arensman, Richard Carapaz lub Mauro Schmid. Trasa wyścigu łącznie liczy 1209 kilometrów.

Tour de Pologne. Poszczególne etapy wyścigu

Uroczysty start 79. Tour de Pologne odbędzie się w Kielcach – stolicy województwa świętokrzyskiego. Pierwszy etap, na którym nie zabraknie podjazdów, liczy 218.8 kilometrów i zakończy się w centrum Lublina. Druga część wyścigu w całości odbędzie się na Lubelszczyźnie. Ten dzień rozpocznie się w Chełmie, trzecim pod względem liczby ludności mieście województwa lubelskiego. Zawodnicy wjadą na linię mety w Zamościu, gdzie będą musieli pokonać blisko 9-kilometrową rundę wokół „perły renesansu”.

Początek trzeciego etapu odbędzie się w Kraśniku a meta, podobnie jak przed rokiem, będzie w Przemyślu. Zawodnicy będą musieli uważać na finiszu, ponieważ zaplanowano wyczerpujący i widowiskowy podjazd w centrum miasta o nachyleniu od 14 do 15 proc. Czwarta część wyścigu w całości będzie rozegrana w województwie podkarpackim. Start w średniowiecznym mieście Lesku, położonym nad rzeką San. Trasa będzie prowadzić przez góry Sanocko-Turczańskie, charakterystyczne będą liczne wzniesienia i zjazdy. W piątym etapie, który zaplanowany jest na 3 sierpnia, kolarze będą mieli do pokonania ponad 170 kilometrów z Łańcuta, słynącego z pięknego barokowego zamku do Rzeszowa.

Przedostatni etap będzie naprawdę widowiskowy. Indywidualna jazda na czas z Nowy Targ, Gronków do stacji narciarskiej Rusiński. Trasa krótka, lecz wymagająca. Będzie w większości prowadzić pod górę. Do pokonania 342 metry przewyższenia. Ten etap będzie mieć istotny wpływ na końcową klasyfikację.

Wielki finał touru już tradycyjnie odbędzie się w Krakowie. I chociaż start i meta są położone niedaleko od siebie, aby dotrzeć do Krakowa zawodnicy muszą pokonać blisko 180 kilometrów. Etap zakończą trzy 5-kilometrowe rundy. Na krakowskich Błoniach poznamy zwycięzcę 79. Tour de Pologne UCI WorldTour.

Lista etapów 79. Tour de Pologne w skrócie:

30.07, 1. etap, Kielce – Lublin (218,8 km);

31.07, 2. etap, Chełm – Zamość (205,6 km);

1.08, 3. etap, Kraśnik – Przemyśl (237,9 km);

2.08, 4. etap, Lesko – Sanok (179,4 km);

3.08, 5. etap, Łańcut – Rzeszów (178,1 km);

4.08, 6. etap, Szaflary – Bukovina Resort (11,8 km);

5.08, 7. (finałowy) etap, Skawina – Kraków (177,8 km).

Gdzie oglądać Tour de Pologne 2022?

Tour de Pologne wystartuje w sobotę 30 lipca i potrwa do piątku 5 sierpnia. Transmisje „na żywo” z Tour de Pologne 2022 będzie można oglądać na TVP Sport i w Polsacie Sport oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go i w aplikacji TVP Sport.

